【新冠肺炎】北京：所有小區全面嚴格封閉管理　重點人員禁止離京

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發生反彈，北京市自6月11日以來，發生新發地批發市場聚集性疫情，已波及市內多個區，並引發外省關聯病例。 據北京日報報道，北京市委常委會周二（16日）召開會議，進一步研究部署新發地批發市場聚集性疫情應對處置工作。會議指出，對所有小區全面實行嚴格封閉式管理，全面落實重點人員禁止離京的措施，堅決遏制疫情在市內擴散、向市外擴散。

6月16日，北京廣外天陶紅蓮菜市場周邊社區實施封閉管理。早前6月14日，西城區廣外天陶紅蓮菜市場有一名往來新發地市場人員確診。圖為社區工作人員登記進出人員資料。（中新社）

會議由市委書記蔡奇主持。會上還要求，對所有與新發地批發市場有密切接觸和關聯的人員全面排查、核酸檢測和居家觀察，對所有農貿市場、餐飲店、食堂等重點場所全面防疫檢查、環境消殺和核酸檢測，對重點區域和重點人群全面進行核酸檢測並擴大檢測範圍，全面提高各類醫療衛生機構、學校、養老機構、地鐵巴士等防控等級；要堅持外防輸入不放鬆，嚴格落實防範境外疫情輸入各項任務措施。

會議確定，在防控工作領導小組原有架構基礎上，進一步增加專項工作組，完善戰時機制，加強對防控工作的統籌指揮和戰時調度；要堅持科學防控、精準施策、有效應對，全力做好市場保供穩價等工作，保證經濟社會平穩有序運行。

北京自6月11日到16日共新增137宗本土確診病例。據國家衛健委最新通報，北京在周二（16日）新增31宗本土確診病例、3宗本土疑似病例，而河北、浙江分別各有1宗本土確診，皆屬北京疫情關聯病例。