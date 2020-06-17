政府無統計內地居住長者全面數據　羅致光：推算廣東省有逾十萬人

本港不少長者移居內地居住或養老，惟政府未有掌握全面具體數據。勞工及福利局局長羅致光回覆立法會書面質詢時指，港府現時沒有在內地居住港人的全面統計資料，惟政府統計處按出入境記錄推算，2016年至18年，每年均有逾十萬名60歲或以上通常逗留在廣東省的香港居民。社署資料則顯示，有 1.6萬名合資格居內地長者，透過「廣東計劃」申領「生果金」。 另根據國務院港澳事務辦公室的資料，截至今年5月， 有超過23萬香港居民已申請居住證，但當中無按年齡劃分。

政府統計處按出入境記錄推算，2016年至18年期間，每年均有逾10萬名60歲或以上通常逗留在廣東省的香港長者。（資料圖片）

當局以出入境紀錄推算 前年近12萬名長者居廣東省逾半年



立法會議員柯創盛向當局提出書面質詢，追問在內地的年長香港居民情況。勞福局局長羅致光表示，根據政制及內地事務局提供資料，現時政府並沒有在內地居住港人的全面統計資料，亦未能提供最多人居住的首三個省份。

不過，自2016年起，政府統計處透過香港永久性居民的出入境紀錄資料，估算「通常逗留在廣東省的香港居民」。2016年底、2017年底及2018年底，分別錄得10.9萬、11.3萬，以及11.9萬名60歲或以上、通常逗留在廣東省逾半年的香港居民統計數字。惟有關估算不包括前往廣東省以外地區人口，亦未能確定其是否確實逗留或在廣東省有固定居所。

逾23萬港人已申請港澳台居民居住證



港澳台居民居住證或是另一可參考的粗略指標，羅致光表示，根據政制及內地事務局提供資料，自2018年9月1日起，港澳居民在內地居住半年以上，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一，根據其個人意願，可以申領居住證。根據國務院港澳事務辦公室的資料，截至今年5月， 有超過23萬香港居民已申請居住證。

1.6萬名居內地長者透過廣東計劃領「生果金」

社署資料則顯示，截至19年12月底，分別有 1.6萬人和1622人在廣東計劃和福建計劃下領取高齡津貼。

醫療券使用情況方面，現時65歲或以上的合資格香港長者，每年均獲發2000元的面額，可在香港及港大深圳醫院選擇所需的私營醫療服務。曾於港大深圳醫院使用醫療券的長者的累計人數，過去5年分別錄得500、1200、2100、3400及4600人。