社署廣東計劃及福建計劃推長者生活津貼　申請者毋須每年回港

社會福利署今日（31日）宣布將於2020年起，在「廣東計劃」及「福建計劃」下推行長者生活津貼，明日（11月1日）起接受申請。社署發言人表示，在新措施下，65歲或以上、選擇移居廣東或福建，並符合申請資格的香港長者，毋須每年回港，亦可領取現時每月2,675元的普通額，或每月3,585元的高額長者生活津貼。

社會福利署今日宣布將於2020年起，在「廣東計劃」及「福建計劃」下推行長者生活津貼，並由明日起接受申請。（資料圖片）

社署表示，有意在「廣東計劃」，或「福建計劃」下領取「長者生活津貼」的人士，必須年滿65歲或以上；已成為香港居民至少7年；於緊接申請日期前，連續居港最少一年（在該年內如離港不超過56天，亦視為符合連續居港一年的規定）；領取津貼期間，受惠人在付款年度內，在廣東或福建居住不少於60天，就可領取全年津貼；如申請人是香港公屋住戶，需在離港前交回所住公屋，或冊除租約戶籍；沒有領取公共福利金計劃下的其他津貼或綜援；並非受合法羈留或在懲教院所服刑；以及符合以下的入息及資產規定：

普通長者生活津貼及高額長者生活津貼 的入息及資產限額（政府新聞處文件截圖）

社署發言人表示，在「廣東計劃」及「福建計劃」下推行長者生活津貼的首年，署方會作單次特別安排，讓已移居廣東或福建，並符合所有其他申請資格，但未能符合在緊接申請日期前連續居港最少一年規定的長者，無需先回港居住一年，亦能受惠於計劃下的長者生活津貼；申請人只需在緊接申請日期前，在廣東或福建連續居住最少一年，並提交有關省份的住址證明文件，如租單、電費單等。

發言人補充，是次為期一年的特別安排，同時適用於「廣東計劃」及「福建計劃」下的高齡津貼，70歲或以上，並已移居廣東或福建的長者，如不申領長者生活津貼，亦可考慮透過相安排申領高齡津貼。

社署指，長者如有意申請兩項計劃下的長者生活津貼，可填妥申請表，連同相關文件副本及兩張近照，寄回社會保障辦事處（廣東計劃及福建計劃）。