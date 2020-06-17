首置上車盤｜管理費被質疑過高　陳帆：多因素影響　不宜定硬指標

市建局推出首個港人首置項目「煥然懿居」於上月起陸續入伙，惟屋苑的管理費被質疑過高，每平方呎約需要4.3元。立法會議員柯創盛今日（17日）在立法會會議上提出口頭質詢，要求當局交代會否監管首置屋苑的管理費水平。 運輸及房屋局局長陳帆回覆指，所有資助出售房屋的管理費根據發展規模、單位數目、保養維修支出等範疇制定，政府不適宜就此定硬指標。

市建局馬頭圍道煥然懿居，是本港首個首置上車盤項目。（資料圖片）

運輸及房屋局局長陳帆在立法會上指，根據資料，參考新落成的約30個私樓樓盤，其管理費幅度介乎3元至7.6元；而居屋屋苑的管理費則介乎超過1元至4元。他指，管理費用視乎屋苑的發展規模、單位數目，保養維修支出等制定。他續指，政府不適宜就管理費用水平訂立硬指標，而就算政府設立監管機制，發展商亦會為配合標準，而取捨項目的屋苑配套。

市建局無盈利考慮

他稱，市建局於釐定首置項目的管理費時，亦有參考市場上規模相約的私人項目，而最終的費用水平亦與其他私人項目相約。而市建局於釐定管理費用時，按收取成本為依歸，當中無盈利考慮。

煥然懿居內有不少智能設施。（岑卓熹攝）

至於政府早前指觀塘安達臣道首置盤用地，當中的首置單位需要以八折出售。柯創盛質疑發展商會否就此抬高價錢。陳帆回覆指，資助出售房屋的單位售價按申請人負擔能力、參考市場項目價錢釐定，定價由政府決定；而安達臣道項目預先公布折扣率，目的為方便投標安排。