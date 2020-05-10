【首置上車盤】煥然懿居已獲發「滿意紙」　本月初起開始交樓

市建局馬頭圍道煥然懿居，是本港首個首置上車盤項目，450伙單位已全部售罄。 市區重建局行政總監韋志成今日（10日）發表網誌，指煥然懿居已取得「滿意紙」，項目在本月初踏入交付單位予買家的階段。市建局將會以應用程式輔助「收樓」，包括預約收樓、點收單位設施配備、檢驗單位質素及修繕跟進等。

煥然懿居以市價六二折出售，共提供450伙單位，售價約314萬至660萬元。（資料圖片／羅君豪攝）

施工進度因疫情受阻

韋志成說，今年年初內地停市停工，使項目裝修的原材料供應鏈受到影響，施工進度一度受阻大約3個星期；而在疫情下實施的「居家工作」及「限聚令」，亦使審查和驗收等工作需順延。

他說，煥然懿居後來亦能夠按照原訂的時間表，在4月底完成所有工程及驗收工作，並取得「滿意紙」，項目在本月初踏入交付單位予買家的階段。

分八個時段進行工作

韋志成表示，有部份買家正身處外地，因應邊境管制和隔離檢疫措施下，未能趕及回港到律師行辦理轉讓手續；亦有買家因銀行實施了「居家工作」和「限聚令」等防疫措施，以致按揭審批進度受阻等，故將在可行的情況下會盡量作出安排和配合。

韋志成續指，市建局將發出共450封成交通知書的工作，並分為八個時段進行，配合需要更充裕時間完成轉讓手續和銀行按揭的買家，在較後期才向他們發出成交通知書。

市建局首置項目位於土瓜灣馬頭圍道。（資料圖片）

每個時段內 每層只可兩單位交收

他又說，因應疫情，當業主到辦事處完成單位交收手續時，每個交樓櫃台之間最少有1.5米的距離，每個櫃台亦安裝了隔離膠板，以分隔業主和工作人員。市建局亦會安排在每個交收時段內，每個樓層最多只有兩個單位作交收。

「收樓」程式共有五項功能，包括預約收樓、查看修繕項目、查看單位交收表、填報單位質量檢測報告和查看家電說明書等有用文件。（市建局網站）

以應用程式輔助「收樓」執漏

韋又指，將會優化單位交付程序，以應用程式輔助「收樓」，包括預約收樓、點收單位設施配備、檢驗單位質素及修繕跟進等。

當業主在律師行完成單位轉讓後，便會獲發一份收樓通知書。業主只需以自己手機或平板電腦掃瞄二維碼，便可下載並啟動煥然懿居交付單位應用程式，業主登入後，便能供預約時段，登記交收單位。