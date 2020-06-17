迪士尼樂園周四重開　暫停巡遊表演　不可與米奇老鼠等擁抱

隨着新冠肺炎疫情有所緩和，繼海洋公園上周六（13日）重開後，同樣於1月底關閉的香港迪士尼樂園，將於明日（18日）上午10時重新開放。樂園今日率先公布重開後的安排，除了多個區域提供搓手液及安排工作人員提醒入園人士保持社交距離外，樂園於地上貼有距離貼紙；為減免人群聚集，暫時取消巡遊表演及交換襟章活動。 此外，與迪士尼人物如米奇老鼠、duffy等近距離接觸時，不能再如以往來個擁抱，賓客需保持社交距離 。

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香港迪士尼樂園度假區營運高級副總裁施保添表示，重開初期不論是餐廳及其他地方，顧客容量會較以往少50%，他強調會視乎港府措施、疫情及賓客能否跟從指引，會一步步增加每日客量，重開的首個周末及周日，門票預訂已接近爆滿。

他説，由於樂園因疫情下關閉144日，財務上有重大挑戰，現時只能放眼未來；又指根據現時的預訂門票情況，認為重開初期港人對樂園的需求大，有信心可以重上軌道。

香港迪士尼樂園6月18日上午10時重開。（梁煥雯攝）

暫停與迪士尼人物拍攝活動

施保添又説，現時大部分職員已經返回崗位及進行防疫培訓，並會加派人手提醒入園人士保持社交距離。另外，除了正在改建的迪士尼樂園鐵路外，所有遊樂措施會全部開放，但會按照最新的限聚令法例，遊樂設施只會每次容納16人或者少於50%人流量。

迪士尼表示，以往與米奇老鼠等人物擁抱拍攝等見面將會暫停，但會不時在樂園各個角落現身，與園內人士見面打招呼。睡公主城堡現時仍在擴建中，預計年底會重投服務。

奇妙處處通會員可優先在到訪前8日內預約，其他實客可於到訪前7日內預約。在入園預約登記過程中，賓客須作出健康聲明，為保障所有賓客和演藝人員的健康與安全，所有人士於進入度假區範圍前必須先量度體溫。

於過去14日到訪香港以外的地方、正接受強制檢疫人士、於過去14日密切接觸過新型冠狀病毒病患者，一律不予入園；除在餐廳處所飲食外，須佩戴口罩。