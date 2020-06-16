【George Floyd事件】芭芭拉史翠珊贈迪士尼股份予死者女兒

美國白人警員上月於明尼阿波利斯（Minneapolis）拘捕黑人George Floyd時，以膝頭壓住對方頸部，最終Floyd送院後證實死亡，事件引發全國大規模示威，各界呼籲正視種族歧視問題。

George Floyd的6歲女兒Gianna獲芭芭拉史翠珊贈送迪士尼股份。（Instagram圖片）

不少荷里活名人均有支持「Black Lives Matter」運動，當中有人更出錢出力，老牌女星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）向George Floyd的6歲女兒Gianna贈送迪士尼股份，令她笑逐顏開。

除了迪士尼股份，芭芭拉史翠珊亦送上兩張唱片。（Instagram圖片）

Gianna日前在Instagram上載手持股份文件的照片，並留言感謝芭芭拉史翠珊：「我宜家係迪士尼股東啦，多謝你」。雖然未知芭芭拉送上多少股份，但迪士尼公司市值高達1300億美元，去年收入近700億美元，點計都係天文數字。除了芭芭拉外，不少荷里活名人都有捐錢給George Floyd，黑人饒舌歌手Kayne West就大方地捐出200萬美元，以資助George Floyd的孩子升讀大學。