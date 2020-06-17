新冠肺炎｜港府派兩班印度包機接載280人　首班機周四出發　

政府今日（17日）公布，已安排兩班特別航班，接載滯留印度的香港居民回港，共接載約280名乘客，費用由乘客支付。兩班航班暫定最早將於6月18日及20日分別從班加羅爾及欽奈出發回港。

印度疫情不容樂觀。（美聯社）

政府指，兩班特別航班主要接載身處印度東南部不同省份有特殊需要香港居民，包括患病人士、孕婦、幼童等和他們的同行家人。入境事務處於過去數天已逐一聯絡符合上述情況的求助人，確認他們乘坐航班的意向和取得他們的具體資料，以便向當地政府申請出行的審批。兩班航班分別在6月18日及20日出發，共接載約280名乘客，費用由乘客支付。

乘客在抵港後會前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制病毒測試。在收集深喉唾液樣本後，他們會前往指定的檢疫中心進行14天強制檢疫。

截至6月16日，入境處成功聯繫約5490名滯留在印度的香港居民。自接獲求助後，保安局和入境處已分別聯繫外交部駐香港特別行政區特派員公署以及中國駐印度共和國大使館了解和跟進情況，並向求助人提供相關資訊及適切意見和可行的協助。特區政府亦與印度駐港總領事館緊密聯繫，並與當地航空公司協商安排班機予滯留港人返港。

特區政府已於5月18日及6月4日安排航班，共接載約570名滯留當地的香港居民分別從新德里及孟買回港。現時仍有眾多香港居民滯留在印度不同地區，特區政府會繼續按照實際情況分批協助他們有序返港。