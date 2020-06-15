新冠肺炎｜增3輸入個案　住愉景灣畔峰母子俄羅斯返港13日確診

新型肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心今日（15日）公布，截至下午4時，本港新增三宗輸入確診個案，包括一名32歲、曾到印尼的外傭，以及一對曾赴俄羅斯的母子。母子均沒有出現病徵，於6月2日返港後，在愉景灣畔峰居所接受強制檢疫，今日被驗出確診。 本港累計個案達1113宗，包括一宗疑似個案。

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衞生防護中心表示，第1111宗個案是32歲女子，據悉她是一名外傭，於2月5日至6月14日到過印尼。患者在5月31日起發病，曾出現咳嗽、發燒及失去嗅覺的病徵。她返港後經深喉唾液檢測發現確診，由亞洲國際博覽館被送往聯合醫院留醫。

母子同遊俄羅斯後確診 家住​愉景灣畔峰觀柏樓

第1112及1113宗個案分別是10歲男子及47歲女子，據悉他們為兩母子。二人於2月2日至6月2日到過俄羅斯，返港後在愉景灣畔峰觀柏樓居所接受強制檢疫，均沒有出現病徵，現於瑪嘉烈醫院留醫。衞生署發言人補充，兩名患者在結束檢疫期前再次提交深喉唾液樣本至衞生署，測試結果對新型肺炎病毒呈陽性。

本港今日新增三宗輸入個案。（羅國輝攝）

中心強烈呼籲祿泉樓居民交樣本樽

另外，衞生防護中心繼續跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的調查和防控工作，並已透過房屋署向祿泉樓居民再次派發深喉唾液樣本瓶，以進行第二次病毒檢測。中心強烈呼籲居民依照指示收集深喉唾液樣本，並於今日至後日（17日）內提交，以便盡早進行檢測。中心會對不交回樣本的人士進行強制檢測。中心亦會安排正在檢疫中的祿泉樓10及12單位居民，在完成14天檢疫前，接受第二次病毒檢測。