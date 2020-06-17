旺角仕德福酒店爆食物中毒　四人食三文魚刺身及生蠔後腹痛、腹瀉

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及四人。受影響四人分別於6月12日及6月14日到過旺角仕德福酒店德福閣，亦曾進食過三文魚刺身及生蠔。當中三名受影響人士已求醫，毋須入院接受治療，全部人情況穩定。

衞生防護中心表示，首宗個案涉及兩名女子，年齡分別為43及52歲。她們在6月12日於德福閣晚膳，約六至39小時後出現腹痛及腹瀉等病徵。另一宗個案涉及一男一女，年齡分別為25及26歲。他們在6月14日於同一所食肆晚膳，約16至47小時後出現類似病徵。

當中三名受影響人士已求醫，包括寶血醫院及天水圍醫院急症室。衞生防護中心指衞生署已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。

旺角仕德福酒店爆食物中毒，衞生防護中心指四人進食三文魚刺身及生蠔後出現腹痛及腹瀉。（Google地圖截圖）

中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病，包括光顧可靠及有牌照的食肆、小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔等。

仕德福酒店Facebook今日表示，德福閣冷凍保鮮設備發生緊急故障，為確保食客安全，由即日起至2020年6月23日暫停供應自助晚餐，並將於日內公布重開安排。