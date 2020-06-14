新冠肺炎｜公會料未來3個月將有八千外傭湧港　望政府供統一檢疫

菲律賓及印尼政府日前宣佈「封關」，導致不少當地已申請簽證的外傭無法來港工作。香港僱傭公會提到，菲、印兩國即將解封，料未來兩至三個月會有約8,000至10,000外傭湧來港。 現時本港新型冠狀病毒疫情未止，香港僱傭公會主席陳東風指出，多數僱主住所未能為外傭提供獨立房間及洗手間作居家隔離，期望政府能為外傭統一隔離措施，包括安排初來港外傭入住檢疫中心。

香港僱傭公會主席陳東風期望，政府能為外傭統一隔離措施，包括安排來港外傭入住檢疫中心。（黃舒慧攝）

菲律賓及印尼政府日前宣佈「封關」，導致不少當地已申請簽證的外傭無法來港工作。香港僱傭公會提到，菲、印兩國即將解封，料未來兩至三個月會有約8,000至10,000外傭分批湧來港。

菲、印封關致外傭濟留 僱主望其盡快來港工作

香港僱傭公會於上星期透過100間僱傭中介公司發放問卷，共訪問約二千多名傭主。調查發現，大部分僱主於早前已為外傭申請簽證，惟因菲、印當地實施「封關」措施，導致大批外傭濟留當地無法來港工作，大部分僱主亦望當地解封後外傭能盡快來港。

公會表示，有僱主於去年十一月已申請外傭外港，但因為疫情受阻多月，有僱主亦反映自己因此要取無薪假在家照顧小朋友，期望外傭能盡快來港協助。

大部分僱主居所不適合作傭作隔離 公會望政府提供協助

現時所有從海外抵港人士，均須接受強制檢疫14日。香港僱傭公會主席陳東風指出，多數僱主住所亦未能為外傭提供獨立房間及洗手間作居家隔離，加上大部分外傭工作為照顧初生嬰兒、小朋友或老人家等高風險群組，因此大部分僱主亦不希望與初來港、未接受隔離的外傭共住一室。他期望政府能為外傭統一隔離措施，包括安排來港外傭入住檢疫中心，以及在隔離14日後再為外傭進行深喉檢測方安排其回到工作地點。

大部分僱主願意支付1,500-2,000元隔離費用

雖然現時可安排外傭入住宿舍或酒店作隔離，但公會指，酒店房間供應緊張，有僱主曾因為未能為外傭預約酒店而感到徬徨，加上大部分外傭宿舍需要五至十人同住，並不適合作隔離。

陳東風又提到，於酒店隔離14天費用約為港幣3,000至5,000元，僱員不易負擔，但若政府能統一安排外傭入住檢疫中心，大部分僱主亦願意為外傭支付港幣1,500至2,000元隔離費用。