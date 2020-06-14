新冠肺炎｜近萬人從內地澳台抵港後免檢疫　內地設廠港商佔逾九成

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，各國或地區均需實施不同程度的封關。針對有跨境需要的人士，港府為29類人士提供豁免強制檢疫14日的安排，其中10類人士需提交申請免檢疫。各政府部門的數據顯示，截至上周已有近一萬人獲批准免檢疫，其中以工業貿易署批出的申請宗數最多，在內地設廠港商及港企人員共約8,800人獲免檢疫，佔整體獲批人數逾九成。 有醫生認為，日後粵港澳健康碼實施之後，這批人士亦應按健康碼要求接受病毒檢測，但認為檢測結果屬輔助性質，難減低病毒在社區傳播的風險，中長遠的目標應是令香港持續成為低風險地區，跨境到其他低風險地區時連檢測結果亦不再需要。

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港府在《若干到港人士強制檢疫規例》中，列出共29類人士可獲免檢疫，涵蓋多個範疇，包括跨境司機、學童、商界人士、沙頭角居民等，其中10類人士需向有關政府部門提交申請，經審批後可獲豁免檢疫，他們返港或抵港後14日內需接受醫學監察。

上市公司董事及管理層共145宗申請獲批

根據各個負責部門提供的數字，由有關安排實施至上周，累計有約9,313人獲批准免檢疫，其中以工業貿易署批出的人數最多，由工貿署負責審核的兩類人士，分別是內地設廠供應港人日常生活所需品的公司人員，以及在內地從事生產作業的港企人員，署方截至6月5日合共收到8,160宗申請，當中4,990宗申請獲批，可免檢疫人數高達8,800人，佔10類人士獲批人數的94%。

財經事務及庫務局透露，自5月22日起至6月11日，共接獲150宗上市公司董事申請，其中130宗獲批；當局最新於上周一（8日）起放寬至上市指數公司其他管理層亦可申請，4日內已接獲26宗申請，有15宗已獲批，惟局方未透露實際獲免檢疫的人數。

眾多部門當中，以運輸及房屋局的批核比率最低，截至6月12日接獲的71宗涉及「在內地進行物流、港口及／或船務業務活動」申請當中，僅5宗申請、涉6人獲批，運房局解釋，該5宗申請符合申請資格並經過審核，而其他大部分申請人在了解安排詳情及要求後撤回申請。

梁子超：健康碼推出後可統一要求 過境需先做檢測

未計算其他類別的抵港人數，至今已有近萬個需來往內地及香港的申請人毋須檢疫，有指港府欲推出港版的健康碼，容許合資格的粵港澳三地人士過境後免檢疫，惟需自費做新型冠狀病毒檢測，要求較現行的免檢疫機制嚴格。

學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，按政策一致性而言，日後健康碼推出之後，當局統一免檢疫要求是較好，加上健康碼料涵蓋一些因工作或學習原因必須跨境的人士，與現行豁免檢疫的各類人士類同，相信有了檢測結果的輔助，可令其他地方稍為安心。

他又指，部份商界人士只會偶爾過境開會，不過對於需每日來往三地的人士，如跨境司機、學童等，若每周自費檢測將面臨一定的財政負擔，政府需再研對策。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

長遠應令香港持續成為低風險地區

新型肺炎潛伏期約7至10日，梁子超認為檢測結果只需輔助性質，即使檢測結果證明的有效期達7日，帶病毒者亦有可能於檢測呈陰性後才發病，並將病毒帶入社區傳播，故政府應針對低風險與高風險地區制訂不同政策。

他指目前粵港澳屬低風險，疫情較平穩，互相免檢疫的問題不大，但對於從高風險地區入境的人士仍須嚴格把關，中長遠的目標是令香港持續成為低風險地區，與其他低風險地區互認免檢疫時，連檢測結果亦不再需要。