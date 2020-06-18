迪士尼樂園重開　市民一家大細盛裝出席：「之前喺屋企悶到傻」

新冠肺炎疫情緩和，繼海洋公園上周六（13日）重開後，香港迪士尼樂園亦在今日（18日）重開，有市民盛裝出席，樂園亦邀請逾100個離島家庭到訪。 香港迪士尼行政總裁楊善妮表示，樂園今日正式開門，希望能夠重新出發，睡公主城堡現時仍在擴建當中，希望可於2020年稍後時間可以正式重開。 園內多區設有搓手液，亦安排工作人員提醒入場人士保持社交距離。而重開初期，樂園暫停巡遊表演及交換襟章活動。

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隨著新冠肺炎疫情有所緩和，上周六（13日）海洋公園重開後，同樣於一月底關閉的香港迪士尼於今日（18日）早上10時正式重開，超過100名迪士尼支持者到場準備。

排頭位的黃小姐兩小時到場，她與友人以長髮公主造型現身，並於早上5時已經開始化妝準備，她說，疫情之下不能到迪士尼樂園遊玩，十分掛念，今日可以率先來到遊玩，心情非常興奮，重拾以往周末到場的感覺，「呢幾個月以來，一掛住就攞返之前拍嘅片嚟睇，而家入返嚟真係好開心，個城堡大左好多，睇住佢成長。」今日將會到迪士尼樂園內尋找公主，與他們作一個社交距離接觸。

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另外，聶先生與太太及孫兒於早上10時到樂園遊玩，他説疫情下不能經常到處遊樂，又時刻要緊記各防疫措施，生活感到崩緊、苦悶，現時可重臨景點遊玩，在防疫的沉悶的生活裏，感到重新出發，「始終小朋友喺屋企咁耐，又唔可以返學，日日都要諗緊點樣照顧，加上心情差，個個喺屋企都悶到傻咗，之前悶到會專登揸車到迪士尼按下路牌個老鼠標誌，嗰時真係好想去玩下！」

他説，今日做足準備前來遊玩，已帶搓手液，後備口罩，時刻提醒要保持個人衛生及與陌生人保持社交距離，未能安心去玩，「戴口罩玩真係有啲辛苦，希望可以快啲除罩去玩，可以快啲去到旅行。」亦有不少家長帶著卡通造型的子女前來遊玩，現時不少中、小學生已重回校園，部份小朋友今日卻跟未有上學，跟從父母到樂園內興奮的氣氛。

▼迪士尼重開前防疫準備▼

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睡公主城堡擴建 今年稍後重開

香港迪士尼行政總裁楊善妮表示，樂園今日正式開門，希望能夠重新出發，睡公主城堡現時仍在擴建當中，希望可於2020年稍後時間可以正式重開，屆時有望重演晚上的煙花匯演。

另外今日首日重開以及今個星期周六、周日的入場券已經售罄，市民或其他有人可以購買下一個星期的門票重臨樂園，迪士尼又補充，在進行網上入園預約過程中，須作出健康聲明，出發前先量度體溫，以策安全。