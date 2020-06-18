社工劉家棟阻差辦公重判一年　社總：匪夷所思　不許保釋不合理

去年有網民發起727「光復元朗」遊行，抗議721元朗白衣人襲擊事件。遊行其後演變為衝突，社工組織「社工復興運動」成員劉家棟當日在現場涉擋住警員防線推進，助示威者離開，被控一項阻差辦公罪，昨天被判罪成，監禁一年，即時入獄。 香港社會工作者總工會外務副會長張志偉今天（18日）早上在電台節目表示，劉家棟當天在現場疏導示威的人群撤退，避免人踩人的情況出現，不認為做法等同阻差辦公，「定罪好有問題，匪夷所思。」他又質疑裁判官不許保釋等候上訴的做法屬不合理，因等待期有機會比監禁期更長。

香港社會工作者總工會外務副會長張志偉（右一）質疑裁判官不許劉家棟保釋等候上訴的做法屬不合理，因等待期有機會比監禁期更長。 （資料圖片／吳倬安攝）

張志偉指，劉家棟當天在現場疏導示威的人群撤退，避免人踩人的情況出現，不認為做法等同阻差辦公，「定罪好有問題，匪夷所思。」他又指出，以往同類罪行的刑罰也不至於長達一年，更不會判即時監禁，不容許保釋等候上訴，他質疑等待上訴期有機會比監禁期更長，並不合理，「佢係年青人，有正當職業，無重犯，點解唔畀保釋？」

張志偉又稱，維持公義是社工最重要的精神，社工在示威現場並非為了阻止警察拘捕，而是想防止人道災難的發生，「例如如果有人跌倒，如果人踩人，有生命傷亡，個責任邊個負？社工覺得生命價值最重要。」

他指，劉家棟的判刑重，對一眾社工的士氣、心情都有影響，但不少社工經歷去年的社會事件後，仍認為應留在示威現場，監察警權和暴力情況；保障參與者權益；當有危機發生時，作出提醒、警示，希望減少人道災難。他稱相信日後社工的角色不會有大變化，或者只是手法不同，例如見到警察推進時，不會呼籲警方不應推進及驅散，而是提醒警方市民正在疏散，「只係人多，所以慢啲。」