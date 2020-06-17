逃犯條例｜被指擋警方防線　社工劉家棟阻差辦公罪成　判囚1年

去年有網民發起727「光復元朗」遊行，抗議721元朗白衣人襲擊事件。警方雖發出反對通知書，惟大批市民仍然到元朗「行街」聚集。事件其後演變成大型衝突，社工組織「社工復興運動」成員劉家棟當日在現場涉擋住警員防線推進，助示威者離開，被控一項阻差辦公罪。劉早前否認控罪受審，今（17日）在粉嶺裁判法院被裁定罪成，並遭判囚1年。辯方申請被告在上訴期間獲保釋，但遭裁判官拒絕。

被告劉家棟，23歲，報稱社工。他被控1項阻差辦公罪，控罪指他於去年7月27日，在元朗安樂路與泰祥街交界附近，故意阻礙在正當執行職務的警員陳沛杰。

辯方大律師李安然在判刑後指刑期過重，申請保釋以候上訴，但遭裁判官拒絕。

警員供稱被告用身體撞盾

水警警員陳沛杰在審訊時作供時稱，案發當晚其小隊到元朗西鐵站對出築成防線，當時有過百名示威者聚集。陳的小隊其後推進至案發地點，並作出警告，而頸掛口罩的被告，手持證件在馬路中心出現，但陳未有看清該證件。被告與其他三人以緩慢的速度向後退，期間被告不斷稱「退緊退緊」。

陳又指，被告不聽從警告離開，令警方需刻意減慢推進速度。而他受被告阻擋而停下，被告的身體及面碰到其長盾，並用身體撞盾。被告之後進入警方防線，被警員制服。

案件編號：FLCC3419/2019