劉家棟入獄一年　邵家臻指同一法官判藏毒警感化　斥標準不一

網民去年7月27日發起「光復元朗」遊行，抗議7.21元朗白衣人襲擊事件，遊行演變成大型衝突，「社工復興運動」成員劉家棟當日在現場涉擋住警員防線推進，被控一項阻差辦公罪。署理主任裁判官蘇文隆今（17日）在粉嶺裁判法院被裁定罪成，並遭判囚1年，辯方申請被告在上訴期間獲保釋，但遭裁判官拒絕。 社福界議員邵家臻指審刑不合比例，形容是史無前例和惡意判決，他重提蘇文隆去年12月處理休班警藏冰毒案時，僅判該警員罰款5,000元及感化18個月，質疑蘇文隆的判決有政治偏向，審案標準不一。

福界議員邵家臻指審刑不合比例，形容是史無前例和惡意判決。（吳倬安攝）

邵家臻對判決非常憤怒，他指社福界無預料劉家棟會被判入獄，當初預料最多判罰款或社會服務令，惟如今重刑入獄1年，令社福界從業員非常不安。邵家臻批評判決不知所謂，重提蘇文隆去年12月處理休班警藏冰毒案時，僅判該警員罰款5,000元及感化18個月，質疑蘇文隆的判決有政治偏向，審案標準不一。邵家臻又說，去年他因佔中九子案入獄，已不會譴責判決或認為法治已死，惟近期發生多宗不公判決，令他不得不質疑法官質素和有既有立場。

社總外務副會長張志偉表示，劉家棟有正當職業、無暴力傾向，亦沒有重犯，案發當時是履行社工職務，入監1年是不合比例，同時劉家棟在庭上提出20萬元保釋上訴、2萬元人格擔保，但法官仍對保釋要求置若罔聞。