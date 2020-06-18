港版國安法｜記協調查98%新聞從業員反對　憂新聞自由雪上加霜

全國人大早前通過「港版國安法」，新聞界憂受到影響。記協早前向正式會員發問卷，了解他們對國安法的意見，結果發現，98%受訪者反對訂立，認為會令本身已被日漸蠶食的新聞自由雪上加霜，自我審查的情況惡化。 記協表示，已就業界的疑慮，致函全國人民代表大會常務委員會委員長栗戰書，反對人大直接制定法律。

記協主席楊健興，公布記協調查，九成八受訪者反對訂立「港版國安法」。（鄭子峰攝）

記協於6月8至11日，向535名正式會員發問卷，最終收回150份問卷。調查發現，98%受訪者表明反對人大訂立「港區國安法」，僅一人表示「支持」；另有兩人表示「無意見」。另外，87%受訪者表示，立法將「嚴重影響」新聞自由，11%表示「有一定影響」。

逾八成憂自我審查更嚴重

過去有傳媒於內地採訪時被定罪，調查發現，53%受訪者認為，一旦立法通過，將「十分擔心」人身安全受威脅；另有39%表示「幾擔心」。此外，81%認為法例通過後，傳媒自我審查問題「更嚴重」；17%認為嚴重；僅一人認為沒有影響。

▼港版國安法 各方爭議持續▼

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至於如何影響新聞自由，有71%至93%受訪者表示，媒體會因報道敏感題目受政治打壓﹙93.3%﹚、記者人身安全受威脅﹙90.7%﹚、媒體不敢報道被指港獨、台獨或新疆等敏感題目（87.3%）、媒體减少報道港獨，台獨，新疆等敏感題目（71.3%）。

對於新聞自由前景，63%受訪者感到「十分悲觀」；13%認為「悲觀」。另外，有19%表示會離開傳媒業；37%表示不會；其餘認為很難說或沒有意見。

記協認為，調查反映絕大部份新聞從業員，均反對人大訂立「港區國安法」，認為會嚴重衝擊新聞自由。記協稱，是次議題非常敏感，影響廣泛和深遠，立法「等於在港人頭上放置利刃」，對新聞工作者帶來實質和心理上的威脅，令行業自我審查，自由空間萎縮，最終影響香港國際金融中心地位。