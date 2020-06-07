港版國安法│張建宗：發起學生聯署反對　明顯利用學生達政治目的

政務司司長張建宗於網誌再次談及港版國安法問題，他指，過去一年修例風波和連串暴力事件，激進分子以「港獨」、「自決」之名，肆意破壞香港社會安寧，嚴重觸碰「一國兩制」底線，掀起滔天惡浪，行徑與「一國兩制」和香港，以至國家長遠發展利益背道而馳，「難道我們的國家可視而不見、聽而不聞、坐視不理嗎？」 他又批評，近日有人發起學生反對國安立法的網上聯署，明顯是利用學生達政治目的，社會各界就此要明確表示關注，並與學校合作，保護我們的下一代，攜手阻止政治入侵校園。

張建宗指，近日有人發起學生於網上聯署反對國安法，明顯是利用學生達到政治目的，任何人不應利用學校作為表達政治訴求的場地，更不應煽動學生，尤其是中小學生，在具爭議及正在發展的政治事件上表態或參與有關行動。他指，社會各界就此要明確表示關注，並與學校合作，保護下一代，攜手阻止政治入侵校園。

張建宗亦表示，留意到多名教育界代表和大專界校董會主席及校長等紛紛表態支持國安立法，認同國安立法決定有必要性和緊迫性。

他指，在現時社會複雜多變的環境下，正確教育下一代國家觀、歷史觀、民族情懷，以及正確價值觀的工作至為重要；而加強國家安全教育，增強市民尤其青年人對國家安全的意識，有利凝聚社會維護國家安全的力量，「我們要對本港青年人有信心，只要經過悉心教育栽培，正確引導他們健康成長，青年必能成材。」

他又批評，立法會審議《國歌條例草案》期間，有非建制派議員千方百計阻撓，除以多次點算法定人數作為慣常「拉布」技倆之外，亦在會議上潑灑惡臭的不明物體，「這些惡意行為應予以譴責」。

張建宗指，香港要向前發展及保持長遠國際競爭力，必須要符合三個「S」關鍵元素，即穩定(Stability)、安全(Safety)和治安(Security)。（資料圖片／張浩維攝）

張建宗指，特區政府會全面配合全國人大常委會的法律草擬工作，並會按立法決定規定，建立健全的執行機制，加強執法能力，以及開展國家安全教育；而中央有關部門稍後，會通過各種形式聽取香港社會各界的意見，亦會在深圳和北京舉辦座談會，社會各界應積極參與及反映意見。

要向前發展必須符合三個「S」關鍵元素

他強調，香港要向前發展及保持長遠國際競爭力，必須要符合三個「S」關鍵元素，即穩定(Stability)、安全(Safety)和治安(Security)。若香港社會持續不穩、動蕩不安，一切都是空談，再努力也只會徒勞無功。