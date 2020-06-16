港版國安法│葉國謙料人大七月初完成立法　否決預算案難成DQ理據

人大常委會將於周四（18日）至周六（20日）召開會議，不過議程未有提到「港區國安法」，外界關注人大何時正式通過「港區國安法」。港區人大代表、行會成員葉國謙昨天接受《香港01》訪問，指人大常委會提早至18至20日舉行，已屬特殊情況，他估計人大常委會將會於六月底至七月初召開特別會議，通過「港區國安法」。 數十名民主派有意參選人日前簽署「抗爭派立場聲明書」，表明進入立法會將運用否決權，否決《預算案》。被問到此共同綱領會否成DQ的理由，葉國謙直言：「呢點未必可以講得到」，他認為每個愛香港的港人應考慮是否要投票予民主派。

人大常委會將於周四（18日）至周六（20日）召開會議，不過議程未有提到「港區國安法」

眾志成中央可管轄個案？葉國謙：好難講

港澳辦副主任鄧中華日前指出，絕大部分執法及司法工作應由特區完成，不過中央也應該保留在極特殊情況下進行管轄，但強調只會少之又少。葉國謙指出，此做法不會影響政府的獨立司法權和終審權，又認為中央管轄的情況確是「少之又少」。

至於被兩辦點名的香港眾志會否視為中央可管轄的特殊個案，葉國謙認為「好難講」，需視乎法例如何擬定，但相信法例只會針對一些少數、公開地、肆無忌憚推廣港獨的人。

律政司司長鄭若驊早前提到，「港區國安法」不會設追溯期，惟每件事情都會有例外，現在只能根據大原則去看。葉國謙認為，追溯力在一般情況不會出現，若法例實施後違犯國安法的人，在過往也有相關的不當行為，不能這些行為「完全孤立」，認為可視為其中一個檢控的理據。

民主派初選報名期為6月13至20日，公開予支持民主陣營人士參與。(梁鵬威攝)

「35+」否決預算案 葉國謙指中央會出手

外界關注「港區國安法」何時通過，葉國謙指人大常委會提早至18至20日舉行，已屬特殊情況，相信會議上會討論國安法，但在三日會議內通過好難度。他估計人大常委會將會於六月底至七月初召開特別會議，通過「港區國安法」。

葉國謙強調，「港區國安法」並非為DQ泛民候選人，若有關人士真的推倡港獨，現有選舉法例已不容許，顛覆國家統治的人本身已違法宣誓內容。

運用憲制權力否決預算案會否成為DQ理據？葉國謙直言：「呢點未必可以講得到。」他認為每個愛香港的港人應考慮是否要投票予民主派。不過他指出，若立法會日後繼續被民主派和干預，中央屆時會出手，強調中央不會被反對派影響香港正常運作。