經紀涉襲便衣警　警長稱穿黑上衣「行街」　被識破身份後遭拍背

去年平安夜有網民發起到尖沙咀海港城「行街」，一名地產經紀涉嫌襲擊一名在場維持治安的便衣警長，被控襲警罪名，案件今(18日)在九龍城法院開審。事主A供稱，當日他身穿黑上衣，但遭示威者洞悉其身份並出言侮辱，他與隊員準備離開時遭被告拍背部一下，他的背部更被貼上文宣，他轉身見到被告，其同袍亦即把被告制服，惟現場即變得混亂，更有人向他們擲物，至防暴警到場才平息。A又稱他當日雖也穿黑衣，但與示威者裝束不同，更一度要求辯方別將他與同示威者混為一談。

被告何曉朗（25歲），報稱地產經紀，被控一項襲擊警務人員罪，指他於去年12月24日，在在尖沙咀海港城2樓2417號店外，襲擊警長A。

部份示威者穿黑衣

警長A 供稱，當日他奉命與隊員以便衣身份到海港城執行任務，防止有示威者破壞商場。至晚上8時，A 與隊員至海港城港威中心2樓中庭觀察，發現有數百名示威者聚集，正在叫口號和高舉旗幟，其中部份示威者身穿黑衣。

被告何曉朗被控一項襲警罪名。（呂樂謙攝）

未戴委任證但身份已被識破

其後有數十名示威者向A的方向行去，並出言挑釁，並向他和其同事說：「啊Sir 唔該借歪」、「好X 型啊？」、「食X啦便衣狗」。A稱他們當時為隱藏身份而沒有戴上委任證，但估計因為他們的外形與其他示威者有分別，故被人識破他們是警員。

A稱突遭人拍打背部

A 其後指示同事一同離開，其時一直有黑衣人士和身穿黃色背心的記者在旁。至附近一舖位時，A突然感覺到背部一陣被拍打的痛楚；A轉身一看，見到身穿黑色連帽長袖衛衣，頭戴鴨舌帽的人士。A 的同行同事，警員107 隨即控制被告，A 則與另外數名同事組成臨時防線以封鎖場面，並立即要求防暴警增援。

背部曾被貼上文宣事後未尋獲

A描述當時情況極混亂，有大量記者在場採訪，另外亦有大量人士向他和隊員投擲文宣、硬物、雨傘等，直至防暴警到場後才告平息；A 與隊員亦正式拘捕被告。A 指到後來知道背上被貼上一張文宣，但事後未能尋獲。

去年平安夜有示威者在尖沙咀海港城聚集，警員最後亦有入商場處理場面。(資料圖片)

辯方質疑旁人以為A是路人

辯方盤問時質疑A 的衣裝與示威者無疑，旁人有機會誤以A 是路人，甚至是示威者。A 不同意，指他雖然穿著黑色外套，但沒有戴帽子或穿黑褲，亦未有叫口號；A 更要求辯方：「唔好將我同示威者混為一談。」

A 又不同意當天的任務需要他偽裝成非警員一樣，指他的職責是維持治安和法紀，有人違法他就會執行職務。A 又指示威者有機會觀察到他腰間隆起，知悉他帶有配槍而猜到他是警員。唯A 承認當日他的外套有遮蓋到他的配槍。

審訊下午續。

案件編號：KCCC 3043/2019