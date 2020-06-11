空姐涉咬瘀警長手臂　官形容「好似發咗狂」　裁襲警罪成囚2月

餐廳經理涉於去年11.10九龍塘又一城內襲警，警方後來搜查其公司倉庫時，經理任職空姐的胞姐疑與警員起爭執。胞姐涉腳踢和咬傷一名警署警長，她早前否認兩項襲警罪受審。裁判官今（11日）於觀塘法院，只裁定涉咬警的罪名成立，並形容片段所見，她咬人時：「好似發咗狂。」裁判官判被告入獄兩個月，但准她以5千元保釋以等候上訴。

女被告韋秋盈（啡袋白鞋）被裁定襲警罪成，但准以５千元保釋等候上訴。（朱棨新攝）

被告韋秋盈（41歲），原被控於去年11月29日在九龍灣啟興道太平洋貿易中心大堂，兩度襲擊偵緝警署警長49734。

情急下咬警說法不合理

裁判官裁決時指，受襲警署警長等警員的證供清晰和明確，未有誇大，亦與閉路電視片段吻合。反而被告自辯時稱被推倒後，遭涉事警署警長的手臂壓住口鼻，情急下才咬對方，裁判官認為被告的說法不合理。

裁判官認為被告已獲告知對方是警員，現場的警員亦是使用恰當武力，被告亦咬傷涉案警署警長，因此裁定該襲警罪成。

或掙扎時踢到未證有意襲擊

裁判官不能排除被告因掙扎才踢到涉案警署警長，未能證明她是有意襲擊，因此該項襲警罪不成立。

任空姐20年 事件中肋骨骨裂

辯方求情指則透露，被告擔任空姐約20年。此外，她亦要照顧患抑鬱症和糖尿病的母親。辯方望裁判官考慮，被告和母親案發時被警員圍住，感到恐懼，望盡快離開，未必可以做出冷靜的決定。

辯方又指，被告在事件中肋骨骨裂，而該位置不能打石膏，需靠自然愈合，被告亦放病假至今。辯方望裁判官在判刑前，替被告索取社會服務令報告。

官指被告沒悔意

裁判官判刑時則指，被告在審訊後被裁定罪成，沒有悔意，又指襲警是嚴重罪行，正執行職務警員的人身安全需受保護，法庭不能姑息此類罪行，否則社會安寧受損害，警員士氣會受打擊。

形容被告咬人似發狂

裁判官又指，受傷警署警長的傷勢「一定都唔輕」。雖然他當時穿長䄂上衣，但仍然被咬至有瘀傷，可想而知被告當時咬的力度。裁判官更指，從閉路電視片段所見，被告犯案時「好似發咗狂」。

案件編號：KTCC2076/2019