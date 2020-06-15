「岳」少年襲警後拒捕裁定罪成　官指被告孔武有力　屢勸不聽

身穿印有「岳」字上衣的19歲少年，去年9月修例運動期間，在北角用棍襲擊警員後被指拒捕，期間曾出現激烈糾纏，警員指少年不但嘗試爬圍板，又曾伸手搶警棍，至被拉跌亦不鬆手。控方今早舉證完畢，少年未有自辯及傳召辯方證人，裁判官下午即作裁決，裁定少年拒捕罪成，並指被告孔武有力，屢勸不聽，實在無法循循善誘地向他解釋，警方才不得不以各種方式制服被告。裁判官亦決定先為被告索取背景及勞教中心報告，將案件押後至本月30日判刑，被告即時還柙。

被告陳以晉承認襲警及藏有攻擊性武器，但卻否認拒捕罪名。(資料圖片)

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被告陳以晉（19歲，IVE學生）被控一項襲警罪、一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，及一項拒捕罪。他早前已承認襲擊一名督察及管有一支伸縮鋁棒兩罪，但否認抗拒警員莫淯麟。

涉案警員莫淯麟供稱，當晚近10時半有一群人跑去七海商業中心後巷，他跟隨時見被告由中心門口迎面跑來，被身後有兩名警員在追捕中。他見被告嘗試爬向圍板，期間又推跌阻止他的高級警司林鴻釧。莫認為被告襲警並且強橫反抗，隨即用警棍毆打其下肢一下。

莫及後制服被告時，他仍繼續反抗，莫曾從後箍被告頸，被告則伸手搶莫拿著的長警棍，警方欲上手銬時被告仍有掙扎、不理警告，莫繼而取出胡椒噴霧兩次噴向被告的口鼻，但依舊無效。

被告不斷反抗 警員才使用武力

裁判官香淑嫻在裁決時稱，所有警方證人的供詞清𥇦，關鍵情節互相脗合，雖然其中兩人的證供稍有出入，但香官認為事發在電光火石間，從身處的視覺看到不同情況可以理解，有關事項不影響警員證人的可靠性。

香官直指，被告用鋁棒襲擊警員，引致遭其他警員追捕，惟他卻不斷反抗，以致警員要使用武力，警員以警棍打他大腿屬合理武力，而有關傷處只是紅腫。

指被告孔武有力屢勸不聽

香官稱，警方已一而再，再而三向被告發出警告，被告必然理解他將會被捕，但仍不斷掙扎，警方在緊急的情況下，面對孔武有力、屢勸不聽的被告，不可能循循善誘向他作出解釋，而被告十指緊扣拒捕，令警方不得不施用胡椒噴霧，點壓方式制服被告，而被告的頑強抵抗令自己頭破血流。

求情稱事發後得知腦內有水囊

辯方求情時透露，被告在求情信稱已作反省，明白暴力非解決問題方法，只會造成惡性循環，他又稱事發後得知腦內有水囊，若傷處再稍再偏移，他或有生命危險。他稱事件影響了其學業及健康，更令父母操心。辯方稱被告在事件中，其頭部受到中度嚴重傷勢。

裁判官認為本案有多項加刑因素，包括被告用鋁棒打警員5下、力度不輕、被告疑阻警方進行追捕等，被告應慶幸警員身穿保護裝備，未有受嚴重的傷勢，暫時認為監禁為合適的刑罰。

案件編號：ESCC2146/2019