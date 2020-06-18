張毅翔獲委任為醫管局資訊科技部主管　袁家兒將任將軍澳醫院院長

醫院管理局今天（18日）公布，張毅翔醫生獲委任為醫管局資訊科技及醫療信息部主管，將於7月2日履新。而袁家兒醫生則獲委任為將軍澳醫院及靈實醫院行政總監，將於8月7日履新，接替退休的劉業添醫生。

張毅翔醫生獲委任為醫管局資訊科技及醫療信息部主管，將於7月2日履新。 （政府新聞處圖片）

醫管局指，張毅翔醫生獲委任為醫管局資訊科技及醫療信息部主管，7月2日履新。張毅翔於1993年加入醫管局總辦事處資訊科技部出任經理，並於2007年起出任總醫療信息經理。自2014年起，張毅翔同時兼任資訊科技及醫療信息部的行政主管。



醫管局稱，張毅翔是一名專長於醫療信息的資深行政人員，在構建醫療信息平台擁有豐富經驗，先後推行多項先導計劃提升醫療服務的效率和質素。張毅翔領導推行和發展臨床管理系統，透過這套全面的電子病歷系統，各公立醫院和診所病人的電子病歷可以互通。作為政府「醫健通」計劃的顧問，張毅翔與政府和其他醫療界別的持份者攜手推動這套全港性電子健康紀錄互通系統，並在2016年3月成功開展。

另外，醫管局亦宣布委任袁家兒醫生為將軍澳醫院及靈實醫院行政總監，將於8月7日履新，接替退休的劉業添醫生。袁家兒是一名外科專科醫生，自2016年起出任將軍澳醫院外科部部門主管，他現時亦是將軍澳醫院副行政總監。袁家兒帶領醫院推行多項改善醫院的項目，包括推廣晚期病人照顧文化、成立「圍手術」管理團隊及發展新服務模式加快病人手術後康復。袁家兒醫生亦是醫管局外科統籌委員會副主席和食物及衞生局癌症事務統籌委員會的成員。