醫管局九龍西聯網總監謝文華將退休　瑪嘉烈副行政總監羅振邦接任

醫院管理局發言人今日（21日）公布，現任九龍西醫院聯網總監和瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監謝文華退休後，將由羅振邦醫生接替，會於明年1月4日履新。 羅振邦是一名內科醫生，於1996年起擔任瑪嘉烈醫院內科及老人科顧問醫生。羅振邦醫生是資深的臨床醫生，亦有豐富的管理經驗，過去曾出任瑪嘉烈醫院副行政總監和內科及老人科部門主管，以及九龍西醫院聯網服務總監（質素及安全）。

謝文華自2017年8月起出任九龍西醫院聯網總監。（醫管局圖片）

醫管局公布，羅振邦醫生將接替退休的謝文華醫生，出任九龍西醫院聯網總監和瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監，羅振邦醫生將於2021年1月4日履新。

羅振邦醫生是一名內科醫生，於1996年起擔任瑪嘉烈醫院內科及老人科顧問醫生。羅振邦醫生是資深的臨床醫生，亦有豐富的管理經驗，過去曾出任瑪嘉烈醫院副行政總監和內科及老人科部門主管，以及九龍西醫院聯網服務總監（質素及安全）。他致力加強九龍西醫院聯網的服務容量及效率，並推行一系列計劃，包括設立賽馬會腦神經綜合復康中心、引入住院病人藥物處方系統、優化支援長者離院綜合服務及在臨床服務中推展預設照顧計劃。

此外，羅振邦醫生亦積極參與醫管局的服務規劃及質素改善工作，他分別出任醫管局內科統籌委員會主席及九龍西醫院聯網老人社區照顧服務統籌委員會主席。



醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞醫生祝賀羅振邦醫生獲委任新職，並祝願他在新崗位事事順利。同時，范鴻齡及高拔陞醫生亦衷心感謝謝文華醫生多年竭盡所能服務公營醫療，並祝願她退休生活愉快。