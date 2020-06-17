醫管局最新流失率微跌至5.4%　300名醫生離職　聘用25名海外醫生

公立醫院人手長期不足，食物及衞生局局長陳肇始今天（17日）在立法會會議上指出，於2019/20年度，醫管局仍缺260名醫生，同期流失率達5.4%，即有大約322名全職醫生離職。陳肇始稱，醫管局會繼續全力聘請醫生，也會透過特別退休重聘計劃招聘已退休的醫生，以及以有限度註冊方式聘請海外醫生，她稱，截至今年5月，有25名海外醫生在公立醫院工作，另有4人已獲醫務委員會批出申請，今年內會履新。

陳肇始稱，截至今年5月，有25名海外醫生在公立醫院工作。（余俊亮攝）

陳肇始稱，截至今年5月，有25名海外醫生在公立醫院工作，另有四人已獲醫委會批出申請，今年內會履新，醫管局亦在今年5月向醫委會提交多三名海外醫生的申請。

民建聯的蔣麗芸問到當局有無評估何時可以豁免海外醫生的考試，以便其成為正式註冊醫生，陳肇始稱，在過去一年，醫委會已將合資格海外醫生的評核期由六個月縮短為兩天；而未完成首三年專科培訓的海外醫生，現時急症科、內科、兒科、家庭醫學四個專科都接納他們在港繼續培訓，醫管局亦已在今年4月更新相關醫生的招聘條件。陳肇始稱，預計有關措施都可以吸引更多合資格的醫生來港，當局會視乎成效、相關機構及持分者的意見，再決定下一步行動。

公立醫院人手長期不足，醫管局最新流失率達5.4%。（資料圖片／張浩維攝）

民主黨的黃碧雲表示，25名海外醫生並不足以填補流失的情況，批評當局的政策不能吸引海外醫生來港。陳肇始稱，當局不會單依賴海外醫生解決人手的問題，會多管齊下，而醫委會一共批出61宗海外醫生申請，相信未來會有更多海外醫生陸續抵港，又稱去年的社會事件減慢了招聘進度。

醫學界的陳沛然則批評在抗疫時期，蔣麗芸的提問有如「在背後插一刀咁，好爽」。他指部分海外醫生認為公立醫院辛苦，選擇在衞生署或大學工作。陳肇始回應指，整體來說，大部分海外醫生都選舉留在公立醫院，在衞生署工作的有4人。