屯門南延線鄰近鷺鳥棲息地　工程或構成生態影響

港鐵早前宣布，預料2023年動工興建屯門南延線，造價約114億元。根據港鐵就項目申請環評提交的工程簡介，項目北邊500米以外的屯門鷺鳥林，為少量小白鷺的棲息地，雖然工程不會直接影響鷺鳥林，但屯門河道的人工河岸有可能為鷺鳥的棲息地，工程期間產生的嘈音、眩光及人類活動，有可能影響當處的鷺鳥。簡介提到，會豎立地盤圍板，使用較靜音的建築機器及設備，以確保符合相關環境標準。

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港鐵向環保署提交了屯門南延線的工程項目簡介，當中提到延線將由現有的屯門站延展部分，以高架橋形式延伸，有可能需設置臨時／場外工程範圍及工地，以用作辦事處、工場、臨時建築物料存放區等。另外，因應高架橋橋墩建造工程，屯門河道的河岸或需要作不同程度的臨時填海工程；因應建造樁柱及樁帽，亦可能於屯門河道興建圍堰。

簡介指，位處工程項目以北500米外的屯門鷺鳥林，為少量小白鷺的棲息地，預料工程不會對此直接構成影響。不過內文亦指，屯門河道的人工河岸或為鷺鳥的棲息地，施工期間所產生的嘈音、眩光及人類活動，有可能對牠們造成滋擾。到了營運階段，屆時的嘈音、眩光等，同樣可能影響於河道覓食的鷺鳥，造成間接生態影響。

屯門南延線初步概念方案為新增一個屯門南站，鄰近屯門碼頭及兆禧輕鐵站。以2013年價格計算，當時初步成本估算為55億元。（《鐵路發展策略2014》文件截圖）

另外，施工時的工地逕流及排水設施，垃圾、廢料及化學液體意外洩漏，及施工團隊所產生的生活污水，亦有機會造成水污染。

簡介就此提出若干緩解措施，在施工階段，將豎立地盤圍板；使用較靜音的建築機器及設備；為產生強烈噪音的建築設備／工序設置隔音屏障或隔音罩；設置足夠及妥善的工地排水系統；設置去除淤泥設施及妥善控制工地的照明系統等。到營運階段，隔音屏障將以雀鳥友善的方針設計，減少雀鳥碰撞隔音屏障的風險。

政府早前指，屯門南延線將從西鐵線屯門站向南伸延2.4公里，並在屯門碼頭附近設置新的屯門南站，以及在屯門第16區增設一個中途站，按2015年12月價格計算造價約為114億元，預計2023年動工，並於2030年竣工。