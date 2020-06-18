港大法律學院洩漏2500學生資料　有人收簡體字黑客勒索比特幣電郵

港大法律學院昨日因操作程序出錯，誤將逾2500位學生個人資料外洩。《香港01》今（18日）接獲一位受影響學生投訴指，與至少兩位同學收到自稱「黑客」的勒索電郵，內文以簡體字撰寫，威脅她們須在50小時內，繳付價值1,250美元比特幣，即相等於約9,688港元，否則會將涉及她們私隱的影片公開。該學生擔心黑客電郵只屬「冰山一角」，未來會變本加厲，又斥學院未曾提供協助。 《香港01》向港大及個人資料私隱專員公署查詢，正等候回覆。

港大港律學院昨日（17日）以電郵通知學生，指由於操作程序出錯，錯誤將有逾2500名法律學院學生個人資料的Excel文件附加在電郵，並傳送給71位本科法學課程和和雙學位法學課程的學生。外洩資料包括學生姓名、就讀學系、入學年份、出生日期、身份證最後三位數字、住址、國籍、電話及電郵。校方昨日已即時通知該71位學生，要求緊急刪除電郵和誤傳的附件檔案。截至今日下午7時，有64位學生回覆稱已刪除檔案和電郵。

香港大學法律學院。（資料圖片 / 余俊亮攝）

港大生收「黑客」電郵 勒索價值近萬元比特幣

受影響同學之一陳同學向《香港01》表示，與至少兩名同學在港大外洩個人資料時間後，收到自稱「黑客」的勒索電郵，內文以簡體字撰寫，稱以「木馬病毒」入侵其電腦，以視頻方式記錄她們社交網絡的聯繫人、所有往來的電郵地址、聯天紀錄等，威脅她們繳付價值1,250美元比特幣，即相等於約9,688港元，否則會將涉及她們私隱的影片公開。

陳直言：「我昨日的憂慮發生了，有人將我的資料用作不法用途，但學校或我本人皆無法制止」，她擔心是次黑客的電郵只屬「冰山一角」，將來或發生更過分的情況。

未收到校方協助

她稱曾向學院報告，但學院未有提供任何即時協助，至今沒交代事源，只稱收集資料後會聯絡相關政府部門。她表示，目前感到十分徬徨，正收集其他同學的情況，了解是否全體同學皆收到相關電郵。

《香港01》向港大及個人資料私隱專員公署查詢，正等候回覆。