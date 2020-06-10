QS世界大學排名　本港七院校上榜 　港大上升3位　浸大獨跌

大學排名機構Quacquarelli Symonds（QS）今日公布2021年世界大學排名，美國麻省理工大學連續第9年居首，第2和第3位分別是史丹福大學及哈佛大學。至於香港院校則有7間院校上榜；當中5間維持位列全球首100位，除浸會大學排名倒退之外，餘下4間院校排名均有所提升。香港大學繼續冠絕其他本地院校，排名第22位，比去年升3位。

美國麻省理工大學排連續第9年排全球榜首。（大學網頁）

↓↓ 本港大學排名 ↓↓

+ 9 + 8 + 7

美國大學繼續包攬全球首三名

QS根據六項指標量度，分別是學術聲譽（40%）、僱主評價（10%）、論文引用率（20%）、師生比（20%）、國際學院佔比（5%）、國際學生佔比（5%）。

QS世界大學排名榜首3位均由美國院校包攬，美國麻省理工大學排第1位，是連續9年稱冠，第2及第3位是史丹福大學及哈佛大學。亞洲區方面，有26間院校擠身全球100大，是有紀錄以來最多，新加坡國立大學位列最高，繼續排第11位，其次是南洋理工大學，跌2位排第13位，內地清華大學則排第15，比去年升1位。

7院校上榜 理大躍升16位排第75位 浸大退步

本港有7間院校上榜，當中有5間打入全球首100位。除浸會大學排名退步，比去年下跌3位，排第264位，其餘院校均有進步，以理大升幅較顯著，比去年躍升16位，排第75位。香港大學排名第22位，比去年升3位，屬新高紀錄，亦是本港眾院校之首；其次是香港科技大學，排名第27位，比去年升5位；中大則排名第43位，比去年升3位。

僱主評分逐漸退步

QS分析，港大在學術地位及研究影響均取得進步，令其全球排名有所提升。QS表示，綜觀所有香港院校，論文引用率的評分範疇表現佳，反映院校能塑造國際化環境，吸引頂尖學術人才來港，惟僱主評分則逐漸退步，建議院校在課程上須加強聯繫業界，提供就業相關的專題研習，以進一步提升國際排名。

港大：致力成為亞洲世界級大學

港大指，一直在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升大學在國際間的聲譽。中大回覆指，將繼續追求教研卓越，以提供優質教育為己任，貢獻香港、中國內地及鄰近地區。浸大發言人稱，作為一所教研並重的大學，致力結合優質全人教育、具影響力的研究以服務社會，為社會培育優秀人才，在國際化的氛圍中發揮學術卓越。