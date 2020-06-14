新冠肺炎｜港大研便攜熱像儀連接手機程式　可為巴士小巴乘客探熱

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐下，不少場所均會為入內的客人量體溫，以減少病毒傳播風險，惟這些體溫探測系統仍未於公共交通工具上應用。 香港大學工程學院的團隊最新研發出一種便攜的熱像儀，只要配合外掛程式便可在手機或平板電腦上使用，可自動以面部識別技術，同時量度多名乘客的體溫。團隊稱這套產品售價約三千港元，期望將來可應用在穿梭巴士和小巴等公共交通上。

港大機械工程系助理教授（研究）傅秀聰，領導一組由計算機科學和機械工程學者組成的跨學科團隊，最新研發出一種低成本及便攜的發燒檢測系統，利用熱成像技術為多人同時量體溫。

熱像儀配合外掛程式 可於手機或平板電腦上使用

市面現有的熱像儀系統需連接伺服器及固定安裝，但新開發的熱像儀則只需一個小型熱像儀及外掛程式，便可在手機或平板電腦上使用，配合面部識別技術作檢測，能夠同時自動檢測多人的額頭溫度，助快速篩查疑似發燒病人。

傅秀聰稱，系統毋須人手操作，司機可專注路面情況，而為保障個人私隱，螢幕只會顯示熱資訊的彩色圖像，不會顯示乘客樣貌。

自五月已進行測試 研發屬商業產品 售價約三千港元

該系統自五月初在港大校園進行測試，誤差率最小達0.31-0.57°C，與市面上其他昂貴儀器的準確度類似，但新系統每套售價僅約港幣三千元，較同類系統便宜。團隊計畫再進一步開發適用於特定場景的系統，以便控制距離效應、被檢測者的狀況和環境因素，並且更加容易調準，又期望系統在不久的將來，可以在穿梭巴士和小巴等公共交通上應用。

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