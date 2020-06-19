運輸署擬降巴士企位密度　增班次須購50輛車　議員憂成本轉嫁乘客

市民現時於繁忙時間搭巴士，均會出現擠迫情況。運輸署日前向立法會提交文件，擬修訂指引由每平方米站立6人放寬至4人，並以此作加減班次的基準，料實施後須額外購置50輛巴士及增聘120名車長。 立法會交通事務委員會今日（19日）召開會議，多名議員憂慮上述措施會增加巴士公司成本，繼而轉嫁乘客令巴士車費加價。運輸及房屋局副秘書長蔡傑銘強調，相關改動未必會車費增加，且相關指引屬行政指引，故有一定靈活程度，現時將會著重增加長途車的班次。

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議會陣線毛孟靜提及，當局擬修訂指引將會增加巴士公司成本，憂慮巴士車費加價。旅遊界姚思榮則問及，當局有否評估巴士公司須付出的成本，又建議應著重增加長途車班次，倘市區車一併因指引修訂後須加班僅會「勞民傷財怨氣好大」。

運房局副秘書長蔡傑銘表示，觀察到市民特別搭長途巴士，即使有空位仍會選擇等待下一班較寬敞的車次，故現擬修訂指引將於繁忙時段作基準。他續指，修訂指引未必會令車費增加，因車費加減與巴士公司的整體營運成本有關，涉油價、人工增等方面，但會密切留意巴士公司的營評及財務狀況，又在疫情下向巴士公司提及補貼計劃，並適時進行檢討。

蔡傑銘多次重申，文件提及修訂指引後須增加50輛巴士及120名車長，相關數字是疫情前所作的評估，實際佔現時整體車隊大概0.9個百分點，形容數字屬「可控、唔係太過分」。但他明白路面上會出現個別情況，稱會持續與巴士公司溝通，保持一定靈活性，倘短途車十分擠迫亦會考慮增加班次。

運輸署助理署長黃志光補充，現時長途車亦有一定靈活程度，巴士公司均在最高峰時期增加班次，且修訂指引後，料多條巴士線路平均增加一輛車便能達標，或安排巴士公司在尾站調派空車接送乘客亦有助疏導人流，實際細節仍須與巴士公司商討。

現時市民於繁忙時段乘搭巴士總會出現擠迫情況，運輸署日前向立法會提交文件擬修訂相關指引，放寬至每平方米站立4人的標準，以決定增減班次及調配車輛。（羅君豪攝）

公民黨譚文豪稱，得悉10.3米長的巴士在修訂指引後，或出現巴士仍有座位空缺便須增加班次的怪現象；實政圓桌田北辰則建議，指引應以最繁忙的半小時平均載客率決定調配車次，方能有效疏導人流改善擠迫情況。蔡傑銘承認10.3米長的巴士有此怪現象，故當局會就此類型巴士作特別處理。

對於田北辰的建議，蔡傑銘則指倘以最繁忙的半小時標準換算，得出結果是巴士每平方米站立人數不多於2人，此要求會較為苛刻，且須額外購買180輛巴士及聘請430名車長，故有一定難度。蔡重申，會視乎實際情況與巴士公司商討，一併檢視整體成本效益，運輸署亦會再次考量增加巴士班次令路面更擠塞的問題。

至於運輸署計劃規管電動可移動工具方面，資訊科技界議員莫乃光稱，希望當局須視乎不同路段，繼而制定使用電動可移動工具的車速。議會陣線朱凱廸則認為，離島及鄉郊道路使用相關電動可移動車輛較為合適，建議當局可一併在相關地區試車。運輸署助理署長梁少江表示，當局會成立跨部門小組研究在港使用電動可移動工具的罰則、使用時速以及可使用的地區範圍。