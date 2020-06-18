運輸署擬收緊巴士加班指引　或現未坐滿要加車怪現象

市民現時於繁忙時段搭巴士，都試過被迫成「沙甸魚」的經歷。運輸及房屋局日前向立法會提交文件，建議修訂《巴士路線發展計劃中有關改善及減少服務的指引》（《指引》），由每平方米站立6人放寬至4人，作為加減車輛及班次的基準。故以最繁忙1小時計算，巴士載客率會由原本達85%，改成達75%便須加班，意味巴士班次將會加密。 翻查資料，專營巴士車身有不同長度，倘以上述標準釐定班次調配，當中10.3米長的雙層巴士，乘客未坐滿座位便需增加班次。同時，文件提及修訂指引後或須額外購買50輛巴士，以每輛巴士車價約300萬元計算，料需花費達1.5億元。

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運輸署日前向交法會提交文件提及，明白到乘客出行模式漸漸改變，亦了解乘客希望有較舒適的巴士旅程。故建議修改《指引》，降低增加巴士調配的門檻，以每平方米站立4人的載客率為基準。文件以「富豪 B9TL 12 米」巴士為例，根據現有指引，在最繁忙的1小時平均載客達85%原本站立人數上限為27人，修訂指引後則會下降至13人，需調配車輛並增加班次。

以10.3米短車身巴士計 未坐滿已加班

然而專營巴士車身設有不同長度，翻查資料，以九巴10.3米雙層巴士為例，其總載客人數為90人，分別為70個座位及20企位。倘以現時《指引》計算，最繁忙1小時平均載客率85%，即達77位乘客，當中有7名站立乘客便須增加班次；惟更改指引後，將下降至68名乘客、即在無乘客需站立且仍有2個剩餘座位便須增加班次。

現時市民於繁忙時段乘搭巴士總會出現擠迫情況，運輸署日前向立法會提交文件擬修訂相關指引，放寬至每平方米站立4人的標準，以決定增減班次及調配車輛。（羅君豪攝）

同時，九巴10.6米雙層巴士亦出現相類情況，其總載客人數為106人，分別為78個座位及28個企位。有關指引修訂後，在最繁忙1小時將會由原本站立12人降至2人便須增加班次。

《香港01》就事件向專營巴士公司查詢，九巴表示相關指引修訂後，料須購買約40輛巴士；而新巴城巴則未有透露實際須購買的巴士數量，僅稱初步評估顯示，需增加的巴士及車長不太多對整體成本影響輕微。但按照現時一輛巴士市價不低於300萬計算，相關指引修訂後需額外購買50輛巴士，料須花費1.5億元；惟當局在文件亦未有透露相關開支花費將由何者負擔，且目前未有提及會提供任何資助。

九巴回覆《香港01》表示，修訂指引後料需額外購買40輛巴士。（羅君豪攝）

立法會交通事務委員會成員、實政圓桌田北辰獲悉此現象後表示，普遍巴士的法定總載客人數均為137人，故出現修訂指引後，企位人數由27人下降至13人。但他續指，巴士設有多種型號，建議當局須考慮所有極端情況，並在修訂指引期間，主要針對企位以改善乘客站立空間。同時預告，明天（19日）將於交通事務委員會召開會議討論此事項時，向當局反映意見。