逃犯條例｜男子6.12搬鐵馬判囚2周　律政司求官改判2個月被拒

貿易公司董事助理去年6月12日涉於警民衝突中把鐵馬搬到政府總部門口外，他早前承認非法集結罪，被判監禁兩星期。律政司申請刑期覆核，今（19日）於東區裁判法院指，判刑未有充分考慮其他在場者的暴力行為，「按控方經驗」至少應判2個月。裁判官林子勤則指，當時經已考慮其他人所為，若他單單考慮搬鐵馬的舉動，便不會判處監禁，遂維持原判，並判被告取得是次覆核的訟費。

被告庾家駒（33歲）於貴金屬貿易公司任職董事助理。他承認於去年6月12日在添華道政府總部外與他人非法集結，本月8日被判即時入獄兩星期。

指官只著重被告一人舉動

律政司代表引述林官判刑時的說法，認為他過分著重被告一人的舉動，未有充分考慮其他在場者的暴力行為。她播放閉路電視片段指案發期間有人扔雜物。裁判官則道，畫面中最初開始擲物的是從左邊夏慤道而來的示威者，而被告是在另一方的龍和道出現。律政司代表稱，被告當時已知道有人擲物，卻仍搬動鐵馬，其後右方隨即有人掟雪糕筒。她不同意被告與暴力的示威者無直接關係。

認為最少判兩個月

上訴庭就非法集結罪表示要判處阻嚇及懲罰性刑罰，但無定下刑期準則。林官指他已判處了即時監禁，問律政司代表有何更加嚴重的刑罰方式。律政司回應該判處至少2個月監禁，而被問及如何計算出來時，她稱是「按照控方的經驗」。

辯方指被告放下鐵馬已離開

代表被告的大狀則指，林官早前只在庭上說出簡短的判刑理由，不代表法庭沒有考慮控方提及的因素。被告被判即時入獄，已體現了上訴庭判處阻嚇刑罰的原則。且每宗案件情況不同，上訴庭不應、亦無法制定刑期指引。對於律政司聲稱「按經驗」之說，直言：「唔知呢個經驗邊度走出嚟。」重申被告放下鐵馬便已離開。

林官指辯方誤解其判刑理由

林官最後認為律政司誤會其判刑理由，並強調他並無忽略其他人的暴力行為。又稱若他只考慮被告搬鐵馬的舉動，便不會判處監禁，並認為判被告即時入獄已有強烈的阻嚇作用，遂拒絕律政司申請，維持原判。

案件編號：ESCC2225/2019