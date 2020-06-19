學徒被警追大叫阿Sir跑快啲　遭追到即推警胸　認襲警等罪判社服

警方去年看到沙田瀝源橋被人塗鴉，並追捕在該處跑走的人，其中一名泥水學徒邊跑邊叫：「跑快啲啦，阿sir。」並涉嫌把噴漆扔向警員，卻被警員追到，學徒被捕時兩次推警員胸口。他早前承認襲警、管有物品意圖摧毀財產兩罪。裁判官鄧少雄今（19日）於西九龍裁判法院指報告正面，考慮他已還柙了11日，最終寬大判處社會服務令120小時。

被告 梁澤軒（24歲）為泥水學徒，承認於去年10月26日在沙田公園與瀝源橋之間的行人路襲擊警員A，以及管有兩支噴漆。

還柙已不好受滋味

辯方求情指社會服務令報告正面，被告知錯，承諾不會再犯。他被判罪成後還柙至今11天，已嚐到不好受的滋味。辯方又提到他扣柙期間沒有收入，案情非同類案件中最嚴重，望法庭判處較短時數的社會服務令。裁判官指襲警案一般會判處監禁，但案情相對輕微，考慮被告還柙了11日，遂寬大判處社會服務令。

被追向警扔噴漆

案情指，當晚近10時半，警方見到瀝源橋上有塗鴉及文宣，附近約有10人聚集。其後被告跑走，被警方追捕時說：「跑快啲啦，阿sir。」警員將截停被告時，遭對方用噴漆扔中左腳，最終制服時被推心口兩次。警方從被告的袋搜出一支噴漆、一個口罩及一對手套。被告在警誡下保持緘默，警員未有受傷。

案件編號：STCC873/2020