粉嶺車禍死因｜肇事司機持過期學牌　腦及胸腔出血　體內有冰毒

前年警方在粉嶺公路近九龍坑追截一輛涉超速駕駛的私家車時，被指將其他車輛當成路障，最終目標私家車翻側，司機及一名乘客不治。死因研訊庭今（19日）續審，警員稱司機只有過期的學牌，並無正式駕駛執照。法醫則指，司機的腦部、胸腔出血，乘客的盤骨粉碎、尾龍骨「甩骹」，兩人因多處受傷導致死亡。其中，司機體內被驗出冰毒。

肇事司機鍾肇事司機鍾逸揚當場死亡，法醫驗出其體內有冰毒。(資料圖片)

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死者鍾逸揚（無業，終年37歲）及張梓豪（地盤工，終年26歲）於2018年2月11在粉嶺公路近九龍坑發生交通意外，同告不治。鍾為司機，張是坐在他旁邊的乘客。

乘客盤骨粉碎尾龍骨甩骹

負責驗屍的法醫曾澤慈及藍偉文讀出驗屍報告，指兩名死者全身多處受傷。鍾的腦部、胸腔出血，頸骨及肋骨也有骨折，當場被診斷死亡。而張的盤骨粉碎，尾龍骨「甩骹」，頭皮出現大量深層瘀傷，送院後亦隨即宣告不治。法醫續道，鍾被驗出每毫升血液含有0.64毫克冰毒，尿液亦含有該物質。她指，服用冰毒後或會出現精神變化，但情況因人而異。

私車為鍾的女友擁有

警員曾柏強指，鍾的個人物品顯示他只有過期的學習駕駛執照。鍾當時駕駛的7人車是其女友林秀英擁有，林供稱，事發前曾經檢查及換油，確定機件正常。她指鍾偶然會幫忙泊車，但不會駕駛她的車。當日她沒有把車匙交給鍾，也沒有留意對方你有無拿走車匙。

研訊下周一續。

案件編號：CCDI-196、197/2018(DK)