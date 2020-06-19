反東北示威者稱被警毆打　索償90萬　官認為合法拘捕裁敗訴

2014年大批示威者在立法會大樓外反對新界東北發展，社民連副主席周諾恆與另外3名社運人士聲稱，當日被捕上警車後，遭警員打頭膝、非法禁錮等，向警方索償近90萬。法官今（19日）頒判詞指，他並不信納4名原告的說法，認為他們指稱的傷勢與醫療報告有出入，相信周諾恆受傷只因為他在警車內突然站起，警方制服他時，他激烈反抗所致，直指警方合法地拘捕4人時，他們未能證明警方曾毆打或語言攻擊他們，故裁定他們敗訴，兼要支付訟費。

原告聲稱受侵後心理受創

四名原告：黃永志、周諾恆、梁穎禮及周振宇，答辯人為警務處處長，由律政司代表。原告指警方在2014年6月14日對他們造成身體受傷，其精神心理也因有關侵犯行為而受創，導致患上不同程度的精神症狀。

原告周諾恆作供時稱他被捕時曾向警員表明他不會反抗。（林樂兒攝）

稱遭掌摑及拳打

法官在判辭中認為4名原告的證供不可信，他們所指稱的傷勢與醫療報告不符，例如黃稱被大力掌摑、推胸、頭撞窗；梁稱被掌摑、拳打，但黃的醫療報告顯示他沒傷勢，而梁卻只有胸部出現觸痛及前額現瘀傷。

醫療報告顯示只有輕傷

雖然周諾恆稱他的頭部被連續毆打，但醫療報告顯示他的頭上只出現擦傷，法官認為這只屬輕傷，若他的說法屬實，所受的傷勢應會更重。法官認為他頭上及前臂出現的傷勢，是因為他在警車上突然站起叫口號，並欲伸手及用頭開窗，令警方要再次制服他所致。法官亦不認為警員或因想宣洩對4名原告的憤怒而毆打他們。

警車未開燈非出錯

對於警車在事發時未有開燈，法官指警車在事發前已關了燈，而警車內非全黑，接納警員在執行職務時認為無須特別開燈的說法，而且上警車後，周突然站起及欲開窗，警員當然會先集中處理該事件，警員沒叫司機開燈並非出錯。

認為原告應該明白拘捕原因

就周諾恆及梁穎禮稱警方非法拘捕他們，法官認為警方在拘捕行動前，已多次警告會進行清場，二人卻不斷叫喊：「不撤回，不退場。」被捕時明顯知悉原因，故此警方行動不屬非法拘捕。法官認為警方合法拘捕4人，而且截停周諾恆及梁穎禮時，只使用了合理武力。

案件編號：DCPI282、311、349、375/2015