垃圾徵費草案料終止　黃錦星：會再與議會討論　減廢工作不會停止

立法會垃圾徵費條例草案委員會有過半議員同意終止審議草案，環境局局長黃錦星今天（20日）在電台節目表示，若有議員對法案有「比較堅持的意見」，對立法進程影響會很大，當局會再與議會討論，他又強調即使草案不獲通過，減廢及環保工作都不會停下來。 被問到今屆政府對環保工作是否不太重視，要讓路予其他法案時，黃錦星指，環保一直是政府投放不少資源的範疇。

黃錦星在電台節目表示，若有議員對法案有「比較堅持的意見」，對立法進程影響會很大。 （資料圖片／羅君豪攝）

黃錦星在港台節目《星期六問責》表示，過去一年因應社會情況，立法會的進程較慢，對於垃圾徵費條例草案委員會有過半議員同意終止審議草案，他指「如果有議員對法案有比較堅持嘅意見，對進程影響會好大。」他稱，當局會再與議會討論，他又強調減廢及環保工作不會停下來。被問到政府與立法會是否都對環保工作不太重視時，他稱環保一直是政府投放不少資源的範疇，而立法會有自己取捨，當局會盡量配合議會的工作。

另外，黃錦星指，環境局近日公布「減廢回收2.0」計劃，增加可回收物品的種類至八種，即除了基本的「三色」廢紙、金屬、膠樽外，玻璃、充電池、慳電膽、光管、小電器和四電一腦涵蓋在內。當局也會將「家居廚餘回收變電」計劃擴展至資助住宅屋苑加裝智能廚餘回收箱；廢膠回收也由不同的膠樽、膠袋、光碟、包裝的廢膠，擴至發泡膠和生果網。

立法會垃圾徵費條例草案委員會有過半議員同意終止審議草案，草案很大機會胎死腹中。 （資料圖片）

被問到即使當局教育市民多年，仍有不少人把回收箱當垃圾桶使用，黃錦星回應指，東區現正推行廢塑膠回收先導計劃，有近半屋邨參加，乾淨塑膠回收率逾九成，顯示反應不錯，沙田區和觀塘區亦將加入計劃。

至於「綠色就業」計劃，黃錦星稱，推出目的在於新增就業機會，同時宣傳環保。計劃提供一千多個就業機會，包括400個政府公務員職位。黃錦星表示，受疫情影響，不少政策的宣傳都受到拖延，因此新增500個職位，涵蓋加快電動車普及化、減廢回收和生態教育等政策。