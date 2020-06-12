垃圾徵費草案將胎死腹中　何俊賢︰估計六、七個會都未開得完

今屆立法會會期剩下約一個月，垃圾徵費條例草案委員會討論多年仍尚未通過，草案將胎死腹中。若未能完成審議，下屆立法會須重走一次法律及議會程序。綠色地球環境倡議總監朱漢強今早（12日）在港台節目《千禧年代》建議，可先考慮廚餘、廢塑膠等相關措施，再分階段推行，否則數年後政府換屆成為「爛攤子」。草案委員會副主席民建聯何俊賢則指，雖然環保為市民息息相關的議題，但在當前社會形勢下「食之無味，棄之可惜」。

何俊賢指，雖然環保為市民息息相關的議題，但在當前社會形勢下「食之無味，棄之可惜」。（資料圖片）

建議先考慮廚餘、廢塑膠等措施分階段推行

綠色地球環境倡議總監朱漢強表示，上個月聽聞垃圾徵費條例草案委員會主席馬逢國加開會議，曾以為趕得及通過，最後發現為一廂情願，斥有政黨「司馬昭之心」只斟酌細節。「點解國歌法咁快通過？呢啲就拖成10幾年，奇跡係冇咩可能！」

朱認為，雖然民主派議員曾找他諮詢，但指建制派的票數更多，更為關鍵。他指，20年前已有六成市民支持垃圾徵費，斥責政府推行政策不盡人意，如膠樽回收的配套措施推行緩慢，更稱有議員向他表示「政府連膠樽都搞唔掂，點支持垃圾徵費？」

朱又指，《香港資源循環藍圖2013–2022》提到2022年的廢物棄置量減少四成，認為必定胎死腹中。他建議可先考慮廚餘、廢塑膠等相關措施，再分階段推行，否則數年後政府換屆成為「爛攤子」，被新任官員用作推卸責任的藉口。他又勸籲議員，除了選票外亦需考慮香港的長遠利益。

朱漢強勸籲議員指，《香港資源循環藍圖2013–2022》提到2022年的廢物棄置量減少四成，認為必定胎死腹中。（資料圖片）

何俊賢指環境局過去措施執行有不足 令市民信心不大

垃圾徵費條例草案委員會副主席民建聯何俊賢直言，「我相信冇可能傾得完係事實。」他指，草案在立法會討論多月期間，出現了社會運動、疫情、經濟下行等情況，認為議員對草案的態度亦有微妙改變。他又指，雖然環保為市民息息相關的議題，但在當前社會形勢下「食之無味，棄之可惜」。

何認為，過去環境局推行建築廢物徵費、停車熄時、室內禁煙等措施，在執行上的不足令市民的信心不大。他又指，草案須討論收費及執行等問題，「估計六、七個會都未開得完！」