逾半議員同意垃圾收費終止審議　黃錦星：會審視形勢加強減廢回收

垃圾收費討論長達15年，立法會垃圾徵費條例草案委員會早前通過終止審議法例。環境局局長黃錦星今日（16日）出席電台節目後再被問及垃圾收費時間表時，並無正面回應，僅指近月香港社會情況令相關政府法案受到不同程度影響，會審視相關形勢，繼續加強香港減廢回收。

環境局局長黃錦星沒有正面回應垃圾收費時間表，僅指近月香港社會情況令相關政府法案受到不同程度影響，會審視相關形勢，繼續加強香港減廢回收。（資料圖片）

黃錦星表示，減廢回收的工作不會停下來，以廚餘回收為例，今年底會把廚餘發電由工商業界、政府場地擴展至住宅屋苑，亦會仿效南韓試用廚餘回收機，透過參與的屋苑累積經驗，令環境更乾淨衞生。他在電台節目表示，在屋邨大廈安裝「智能廚餘回收箱」收集廚餘後，將運往小蠔灣廚餘廠發電，預料每日處理量至少20公噸，能源效益比太陽能更大。

黃錦星又指，將推出涉及1,000個職位的綠色就業計劃, 包括超過500個時限職位及「大專生入行計劃」，聘請應屆畢業生任職環保工作，協助推動及落實新的環保政策，本周內局方將公布詳情。

此外，他指已透過回收基金為回收業界提供一次性租金資助，亦支持行業轉型，例如透過廢紙回收服務公開招標，令廢紙有行穩致遠出路，同時亦令前線拾荒者有更好收入，今日亦會宣布減廢回收2.0教育宣傳詳情。