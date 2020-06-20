民主黨促英政府予BNO持有人英國公民身份　認為對港人要負責任

全國人大日前通過港版國安法的立法決定，草案條文即將出爐。英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）上星期致函首相約翰遜，建議向英國國民海外護照（BNO）持有人及家屬，提供明確的入籍途徑。民主黨聯同BNO護照持有人，今日（20日）召開「集氣會」，促請英國盡快落實擴大BNO持有人的權利，給予居英權或英國公民身份，為到當地工作或讀書等生活確實地鋪路。

民主黨袁海文（中）則説，期望英方能夠為本港持有BNO人士提供居留權。（梁煥敏攝）

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿表示，希望英國政府透過提供居英權予BNO持有人，讓港人知道有逃生門，能夠保障他們的權利，又指中方現時仍未正式定立法案，希望英方可加快力度商討協助港人的細節，才為履行當日為港人負上責任。

但她說，中央將港區國安法交回香港自行立法，才是「正確的路」，才是一國兩制。

民主黨單仲偕說，以往草案大多要經過三次人大常委會會議才會通過，認為今次情況沒有例外。他又認為現時不少港人擔心立法後的人身自由，明顯現時已經為社會及國際間製造恐慌，也證明過往實行的一國兩制是徹底失敗，希望中央「回頭是岸」，撤回草案。

民主黨袁海文則説，期望英方能夠為本港持有BNO人士提供居留權，並明確表示可以提供住屋、工作及就學等有明確清晰方案，以及設立制度幫助1997年回歸後後出生、如BNO持有人的子女，協助受政治檢控的市民等。有出席集氣會的市民表示，擔心港版國安法推出後，人身自由受到很大威脅，人心惶惶，若然擁有居英權，無可奈何下也會離開香港到外地發展及生活。