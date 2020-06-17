民主黨促予居英權給BNO持有人　袁海文倡另設制度助97後出生青年

英國內政大臣彭黛玲早前去信首相約翰遜，建議向BNO持有人及家屬，提供明確的居留及入籍途徑。民主黨國際事務委員會主席劉慧卿對此表示高興，她稱英方就議題或有共識，希望除政府外，國會都能夠支持，惟強調仍有不少地方需釐清和跟進。 民主黨周二亦去信彭黛玲，要求英方給予香港的BNO護照持有人居英權或英國公民身份。民主黨提及，「港版國安法」違反《中英聯合聲明》，英方應該履行責任，向港人給予BNO護照持有人提供居英權等保障。

劉慧卿對彭黛玲建議向BNO持有人提供居英權一事表示高興，認為英方就議題或有共識，希望英國國會亦能支持。（張浩維攝）

民主黨國際事務委員會委員袁海文稱，部分港人在97年回歸前出世，但基於不同原因未有申領BNO護照，認為英方有責任協助他們。對於97年後出世的年輕人，他建議英國政府可考慮另立制度協助，如以升學或工作簽證給予居留途徑，亦希望英方不要拒絕因參與示威活動留有案底的BNO護照持有人。

民主黨國際事務委員會委員梁翊婷表示，民主黨近日接獲逾2500宗有關BNO護照的查詢，主要是申請手續、是否合符資格及副簽等問題，她稱現設立電話專線，為市民解答疑問。

有指中方或會反制 袁海文：法例上沒空間這樣做

對於政圈流傳，若英方給予BNO持有人居英權，中方或有反制行動，如褫奪港人居留權或取消投票權。劉慧卿稱未聽過官方有相關說法，她批評中方經常要求其他國家不要干涉中國內政，但中方官員卻赴夏威夷與美國國務卿蓬佩奧就香港問題會面。

袁海文指，看不到法律空間上中方可這樣做，他又指部分功能組別議員亦擁有英國國籍，反問是否需要DQ他們。民主黨國際事務委員會委員曾自鳴稱，中方透過不同方式打壓港人多年來擁有的自由和生存空間，認為此舉是荒謬。梁翊婷則強調，在《國籍法》下，港人不能退出中國國籍。