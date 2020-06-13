港版國安法｜關注無BNO市民缺保障　公民黨將向歐盟提延長免簽證

人大會議早前通過「港版國安法」草案，英國外相藍韜文日前表明，若中方不停止立法，會將BNO居留期由6個月延長至12個月，引發社會對續領BNO的熱議。公民黨今日（13日）召開記者會，關注因在97年後出生或其他原因而未有BNO的市民，將向歐盟提出5項建議，包括延長持特區護照人士的免簽證至2年、免卻與民主運動有關的刑事紀錄等。 公民黨黨魁、立法會議員楊岳橋強調，是以拋磚引玉的心態提出建議，希望歐盟能了解到港人的處境。他又指，議會對建議的初步構思有興趣，短期內將會進一步與向對方具體傳遞及交流。

公民黨表示會向歐洲議會提出5項建議。（Getty）

公民黨表示會向歐洲議會提出5項建議，希望能為沒有BNO的港人爭取更多權益：一是將持由特區護照人士的免簽證由90日延長至2年；二是針對濫捕情況，免卻與民主運動有關的刑事紀錄；三是承諾不會遣返及引渡涉及民主運動的人士；四是鼓勵學術及職業機構取錄香港學生；五是降低港人申請工作簽證的門檻至高中畢業。

該黨東區區議員鄭達鴻強調，明白移民政策屬國家內政，提出的方案亦非最完美，但會保持與外國議會接觸，鼓勵國際社會協助有需要的年輕人。鄭達鴻又表明，在國安法的陰霾下，公民黨不會有一絲畏懼，今次的安排只是希望能讓市民有多一個選擇，而非鼓勵大家離開香港，「有香港人的地方才是香港」。

被問到港區國安法一旦實施，會否擔心被扣上勾結外國勢力的罪名，鄭達鴻就指，港府及入境處多年來一直有為港人在多國爭取免簽安排，若為港人爭取權益是勾結外國勢力，港府才是勾結的元兇。