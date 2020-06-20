傑出關愛學生選舉成橋樑　助輕度智障學生投身社會

為了鼓勵和協助輕度智障學生投身社會工作，以及讓商界了解他們的能力，香港特區中央獅子會舉辦「第一屆十大傑出關愛學生選舉」服務計劃和頒獎典禮。 有得獎學生表示參與計劃後提升自信心，日後更想主動幫助別人，校長形容計劃是一道橋樑讓學生和社會接軌。

香港特區中央獅子會舉辦「第一屆十大傑出關愛學生選舉」服務計劃和頒獎典禮，讓企業了解輕度智障學生的能力，鼓勵和協助他們投身社會。計劃的工作坊讓學生學習探訪獨居長者的技巧，準備和派發口罩等防疫物資給長者。計劃邀請了17間特殊教育學校參與，經過評審，大會選出十大傑出關愛學生，得獎學生會獲安排實習，增加未來就業機會。

出席活動的商務及經濟發展局副局長陳百里表示，計劃讓商界了解輕度智障學生需要，推動社會欣賞和肯定他們成就，協助他們融入社會，政府亦會促進不同界別提供就業機會予有需要人士。

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，計劃讓商界了解輕度智障學生需要，推動社會欣賞和肯定他們成就。（陳家怡攝）

大會主席鄭淦元表示，輕度智障學生的就業率偏低，只有約一成多，但他們經訓練後能力並不低，亦不介意重覆性工作，計劃讓企業僱主認識和了解他們，提供實習和培訓機會給學生。

十大傑出關愛學生得獎者之一的李家平就讀沙田公立學校，在校內擔任愛心大使和風紀隊長，照顧能力較弱的同學。他表示以前未試過探訪長者，參與探訪活動後發現和長者溝通沒有想像中困難，並提升了自信心，日後想繼續參與義工服務幫助別人，他又希望投身酒店業服務客人。李家平感謝寄養家庭和學校支持，養父笑着認同他得獎是一份父親節禮物。

沙田公立學校校長吳月娥表示，學生透過計劃和不同人士溝通，學會待人接物，令他們沒有以前般懼怕陌生人。學生不再只在學校的保護傘下和老師接觸，企業可認識輕度智障學生能力，增添僱主聘用他們的信心，計劃建立了一道橋樑讓學生和社會接軌。她認為停課期間，輕度智障學生容易覺得悶，需要和人相處維持對答技巧，計劃活動剛好可讓學生接觸社會。

匡智張玉瓊晨輝學校的莫美娜同樣獲選為十大傑出關愛學生，來自巴基斯坦的她表示遇過不少語言困難。說得流利廣東話的她，在家使用巴基斯坦語，最初十多年前來港完全聽不懂廣東話，每星期在學校要比本地學生多上兩節華語課，如今自信心提升，能閱讀中文書。她現時修讀明愛職業訓練中心關於辦公室助理的課程，有實習的機會，希望從事相關工作。