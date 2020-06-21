港版國安法｜新公務員工會顏武周：98%投票會員認為毋須作宣誓

集合30個工會的「二百萬三罷工會聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」，周六（20日）舉行「公投」，決定是否就反對「港版國安法」進行罷工罷課，點票結果，兩個動議都因有效票數不足而未能通過。 新華社周六（20日）公布的「港版國安法」《草案說明》中列明，香港居民就任公職時，應當宣誓擁護《基本法》及效忠香港特別行政區。新公務員工會主席顏武周表示，參與投票的1,191名公務員會員中，約99%對「港版國安法」立法感擔心，98%人認為毋須宣誓，86%認為需要為反對國安法而罷工，比例高於反對凍薪而發起工業行動或罷工的人數（約八成）。

新公務員工會主席顏武周鞠躬感謝參與投票的公務員同工。（李澤彤攝）

36%新公務員工會會員投票

顏武周直言，不少人認為公務員向來重視自身權益，惟是次公投結果反映，比起薪酬待遇（85%反對公務員凍薪建議，約八成希望工會就凍薪發起工業行動或罷工），公務員更關心國安法會影響本港，亦憂港版國法法會為香港帶來衝擊。

顏武周稱，今日約有120名公務員新加入工會，佔工會會員人數約4%，他感激會員在過去一年處於「風眼」及近期政府多次施壓下，仍然堅持參與公投，令投票率較預期理想，佔工會人數約36%。

新公務員工會主席顏武周表示，98%人認為無需要公務員宣誓。（李澤彤攝）

「港版國安法」列明就任公職須宣誓擁護《基本法》

新華社公布的「港版國安法」草案中，提及港人參選或就任公職時，須簽署文件確認或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區《基本法》，以及效忠中華人民共和國香港特別行政區。

顏武周認為，公務員初衷是服務市民，而是次公投反映，絕大部分公務員認為毋須強制宣誓。至於立法會否影響公務員士氣，他直言釋除公務員憂慮是政府責任，期望政府正面回應同事憂慮及尊重公務員表達意見的權利。他將與理事會及跨工會平台溝通，商討有否下一步行動。

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醫管局員工陣線不足三成稱會參與工業行動



整體公投票結果方面，30個工會網上及實體投票總票數為8,943票，當中「反對國安法」在港實施的動議獲獲得8,764票同意（約98%）；而同意以工業行動或罷工阻止「國安法」在港實施的，也有8,505票（95.4%）。然而，20個工會中，只有兩成（6個）工會達罷工或工業行動門檻，總票數也未達6萬票門檻，因此未能啟動罷工。

在新冠肺炎爆發初期發起罷工以逼使政府「封關」的醫管局員工陣線，就國安法發起工業行動意向，共發出18556封電郵問卷，收回1,171份、6%有效回覆中，接近43.2％表示仍未決定會否參工業行動、26.4％表示會參與、30.4％表示不會參與。該會相信是由於中央政府仍未公布「港版國安法」詳細內容，令大部分會員於現階段仍在猶豫會否參與工業行動。

僅三千多實體票 未達罷課門檻



至於中學生投票情況，「中學生行動籌備平台」發言人鄭家朗指，實體及網上投票共有10,101票。實體票方面，3,667票中有99%反對國安法立法，另有3,393票同意罷課反對「港版國安法」；而網上投票中，6,420票中有6,035票反對國安法立法，6,434票中5,325票同意罷課。惟由於實體票不足5,000票的門檻，公投結果未能啟動罷課行動。至於會否再發起另一次公投？他認為要視乎社會氣氛。