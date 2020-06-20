港版國安法〡國安法要求公職人員宣誓　劉兆佳：需承擔發假誓風險

新華社今日刊出「港版國安法」的草案內容，當中提及中央將在港設立「駐港國安公署」，特定情形下會對香港危害國家安全犯罪案件行使管轄權，而草案內亦提到，香港居民在參選或者就任公職時，應當依法簽署文件確認，或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區《基本法》。 全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，有關宣誓的要求並非針對近年公務員行徑，而是從原則層面上明確當局的立場，但公務員若行為不當，未來或需承擔發假誓的風險。他又估計，駐港國安公署日後會就案件進行直接管轄的可能性不大，相信香港能自行處理大部分案件。

2020年5月28日，中國全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（資料圖片/AP）

國安公署特定情形下出手 劉估計機會很低

「港版國安法」的細節今日曝光，當中提及將設置「駐港國安公署」，分析研判香港維護國家安全形勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議，並在「特定情形下」，對香港危害國家安全犯罪案件進行管轄。

劉兆佳估計，國安公署會出手管轄的機會很低，相信有關內容只是為了震懾效果，並防範外國勢力對香港的干預。他又以澳門為例，指當地維護國家安全法實施後，尚沒有一個確實被檢控入罪的個案。

港版國安法的草案又提及，香港居民在參選或者就任公職時，需要依法簽署文件確認，或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區《基本法》。這亦令引起外界遄測，草案此點是否與近年公務員參與政治活動或發動罷工有關。不過，劉兆佳認為有關內容並非針對公務員。

他續指，中央及特區政府固然不能容忍公務員挑戰政府權威，但若當局決定認真處理有關問題，則無論他們宣誓與否都非關鍵，因現行的《公務員守則》已明確限制了公務員的行為。他認為，有關條文主要是表達對一種原則的執着，日後若公務員有不恰當的行為，則不但受約束於《公務員守則》，同時亦需承擔發假誓的風險。

劉兆佳估計，國安公署會出手管轄的機會很低，相信有關內容只是為了震懾效果。（資料圖片）

國安法草案又提到，將規定由特首指定若干名法官處理與國安有關案件，打破一直以來由較資深法官指派的傳統。劉兆佳坦言在這一點，社會或有不同意見，但他認為這是中央的「中間落墨」，「中央一方面要放手香港處理國家安全問題，尊重香港司法傳統，但同時亦需要確保國安法能發揮效用。」他強調，香港在最近日子已明顯成為國家安全威脅，在香港沒能力自行立法的形勢下，中央方被逼出手。