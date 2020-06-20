港版國安法細節曝光　楊岳橋批如利刃直插司法　民建聯讚兼顧差異

一連三日的全國人大常委會會議今日（20日）結束，期間人大常委會法工委主任沈春耀在會上，向常委介紹向常委介紹《港區國安法草案》內容，《草案》細節終於曝光。《草案》規定，將由特首指定若干名法官處理與國安有關案件，打破一直以來由較資深法官指派的傳統；中央亦需設置「駐港國安公署」，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議。 公民黨見傳媒重申反對立法，黨魁楊岳橋形容，北京猶如用一把利刃直插入香港的司法及行政機關，批評由特首指定法官的決定與司法獨立相違背，亦未有列明選定法官的判斷標準、法官處理案件的表現得不到民意認可會否被撤換等。他又憂慮，國安委不受立法會監督，而由中央委派顧問的地位可能足以與黨委書紀看齊，影響執法及檢控工作，與「一國兩制」及三權分立的原則背道而馳。 民建聯就發聲明表示歡迎及全力支持，認為草案可以兼顧兩地差異，既符合香港的實際情況和行使普通法制度的特點，又能充份體現到維護國家安全的需要，相信會得到廣大市民的支持。

公民黨見傳媒重申反對立法。（資料圖片／高仲明攝）

郭家麒：國安顧問凌駕特首 儼如太上皇

楊岳橋指出，駐港國安公署可在「特定情形下」對香港危害國安犯罪案件進行管轄，卻未有列明相關的客觀標準。《草案》內容又提到，香港本地法律與國安法不一致時，適用國安法規定；而國安法的解釋權屬於全國人大常委會。楊岳橋質疑，做法會令香港司法獨立的空間進一步收窄。

公民黨立法會議員郭家麒斥責，立法破壞香港行政機關的獨立性，國安顧問凌駕於特首之上，儼如太上皇的角色直接指揮。他又直言，日前通過張舉能終院首席法官的任命已無意義，張舉能再沒有資格任命法官。郭家麒稱，勾結外國勢力及顛覆國家政權罪於內地只有一個目的，就是打倒任何反對的聲音，今次的立法是將中國這一套不符合國際標準的法治觀念，強行施加予港人身上，直斥是「國家恐怖主義」。

同黨的中小企食店聯盟召集人林瑞華就擔心，立法會引致本地及外資公司撤離香港，強調營商自由是香港的核心價值。

民建聯發聲明表示歡迎及全力支持，認為草案可以兼顧兩地差異。（資料圖片）

民建聯要求政府及早準備執行架構 法案通過立即執行

民建聯發聲明指，衷心期望港區國安法能早日通過落實，成為維護國家安全及香港繁榮穩定的定海神針。民建聯認為，法律的執法、檢控、審判等工作主要依靠特區負責，同時又能作出充份的人權保障，與國際公約的精神相符及國際通行的法治原則一致，並最大程度兼顧普通法特點。民建聯相信，有關安排可以填補香港在保障國家安全上的憲制漏洞。

民建聯要求特區政府及早準備，籌備執行港區國安法的架構及隊伍，待法案通過後可立即有效執行，打擊「港獨」份子，穩定社會狀況，讓香港重新出發。

工聯會：料「攬炒派」會「反撲」 呼籲市民旗幟鮮明支持立法

新民黨同樣歡迎《草案》說明，認為能釋除近日社會上對立法的疑慮。工聯會就指，可以預見現在到立法正式落實存在法律空窗期，部分「攬炒派」已開始藉著各種借口作出「瘋狂反撲」，香港可能會遭遇一些「陣痛」。工聯會呼籲，為了解決困擾香港多時的亂局，迎接更美好的未來，市民要旗幟鮮明支持港區國安法。