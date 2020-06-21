馬時亨任品格教育協會主席　劉馬露明：首次合作　父親曾協助代課

馬時亨於今年4月宣布，他不會完成香港教育大學校董會主席的三年任期，僅續任至今年年底，隨後會轉任由女兒劉馬露明創立的「品格教育協會」主席。 劉馬露明今（21日）早在港台節目中表示，馬時亨是「另類爸爸」，從小到大很尊重母親及自己的看法，是一個好榜樣。她透露，數個月前聽到父親提出任職協會主席，初時感到愕然，直言兩父女是第一次合作。

馬時亨長女、品格教育協會創辦人劉馬露明（左）接受港台節目《舊日的足跡》訪問。（港台提供）

劉馬露明接受港台節目訪問時表示，由於父親的身份，小時候會介懷及感到壓力，但現在會感到驕傲。她透露，數個月前父親提出到品格教育協會任職，初時感到愕然，但同時感到很開心，相信父親能對品格教育協會有很大貢獻。

劉馬露明透露，兩父女是第一次合作，過往馬時亨一直都是在背後支持，有少許不同。她表示，馬時亨是「另類爸爸」，從小到大很尊重母親及自己的看法，是一個好榜樣；但由於小時候父親工作比較忙，早出晚歸，大部分時間找母親傾談。

一次因事不能上課 馬時亨主動提代課

劉馬露明於畢業後投身教育行業，她過往曾於油麻地一間慈善機構教授一個有十多名小朋友的課程，某一個星期自己因事不能上課，父親馬時亨得知後，主動提出幫她代課，此事例顯示父親支持自己投身教育行業。

劉馬露明又透露，當初尋找結婚對象時，都希望對方能不分彼此、沒有架子，而這些特質都能從父親身上發現。