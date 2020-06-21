新冠肺炎｜增3宗輸入個案累計1,132宗　患者巴西、印度、印尼返港

本地新冠肺炎疫情放緩，衞生署衞生防護中心今日（21日）表示，正調查三宗新增個案，全部屬於輸入個案，分別從巴西、印度、印尼回港，至今香港個案累計1,132宗，當中包括一宗疑似個案。截至今日下午4時，香港連續8天沒有新增本地感染個案。

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今日新公布的三宗個案，全屬於輸入個案，患者在潛伏期身處外地，涉及一男兩女，年齡介乎29至37歲。衞生防護中心指，第1,130宗個案為35歲男子，於5月21日至6月20日身處巴西，回港後從亞洲博覽館送院，確診時沒有病徵，亦沒有密切接觸者，現入住瑪嘉烈醫院。

第1,131宗個案為37歲女病人，於3月15日至6月20日期間身處印度，確診時沒有病徵，有一名密切接觸者，由檢疫中心送院。至於第1,132宗個案，為29歲女病人，於2019年12月28日至今年6月21日身處印尼。女患者在6月19日發病，出現咳嗽，由亞洲博覽館送院。

醫院管理局表示，截至中午12時，過去24小時再多一名確診病人出現，個案編號第1,099宗，至今共1,078名確診或疑似病人康復出院。另外，公立醫院已啟用613間負壓病房，合共1,179張負壓病床，現時共有46名確診病人分別於7間醫院留醫，其中兩人情況危殆，分別為編號595和1100個案，其餘44人情況穩定。

衞生防護中心表示，截至今日下午4時，香港個案累計1,132宗，包括1,131宗確診個案和一宗疑似個案。中心又指，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。