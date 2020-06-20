新冠肺炎｜祿泉樓78歲女病人下午離世　相隔三個月首有患者死亡

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，然而威爾斯親王醫院今晚公布，今日（20日）一名居住於瀝源邨祿泉樓的78歲女病人下午離世，成為本港第五名新型肺炎死者。該名病人於6月2日入院接受治療，其後情況轉差。 她於6月8日轉送深切治療部，期間需插喉丶洗腎及使用呼吸機協助呼吸，並需注射強心針。病人治療期間病情持續惡化，至今日下午5時33分離世。

威爾斯親王醫院表示，該名離世女病人為第1092宗個案，入院時發燒、呼吸困難及咳嗽，情況穏定，其後情況轉差。醫院指對病人離世感到難過, 並會為家屬提供適切協助。而連同上述個案，至今共有五名新型肺炎確診病人於公立醫院離世。

據悉，78歲女死者入院初期獲處方蛋白酶抑制劑 Kaletra，但出現嚴重肚瀉的副作用，醫生很快已停用，並轉以干擾素、血漿治療及IL-6單株抗體，她的情況有改善。然而，女病人近兩日情況惡化至敗血性休克，今晚不治。

祿泉樓早前有多名住戶確診新冠肺炎。（資料圖片）

死者居祿泉樓首名患者對面

翻查資料，該名78歲女病人沒有長期病患，起初沒有病徵。她居住於祿泉樓8樓，並住在祿泉樓首名確診者（第1084宗個案）對面，故被列為有流行病學關連。當時衞生防護中心指，患者與兒子同住，每天早上會到沙田中心公園晨運，其後會到沙田街市和好運中心的超級市場。

本港第四名確診新型肺炎死者，為第89宗個案、居於福慧精舍佛堂所在的北角美輪大廈80歲老翁，他於3月13日不治。該名患者有長期病患，需要使用高濃度氧氣。