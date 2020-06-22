新冠肺炎｜港大袁國勇團隊揭無徵狀感染者之謎：樹突細胞無發炎

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香港大學微生物學系講座教授袁國勇及團隊的最新一項研究，觀察與免疫反應息息相關的樹突細胞和巨噬細胞，受新型冠狀病毒感染後的反應。研究結果揭示，兩種細胞受感染後，可釋出干擾素抗病毒的能力明顯減弱，身體需花更長時間清除病毒，亦令病情惡化。此外，樹突細胞受感染後未必會引發炎症，解釋了部份病人病徵輕微甚至無病徵、但病毒量高的現象。

團隊認為，若可為病人盡早處方干擾素藥物治療，可改善抗病毒反應，臨床效果更佳。研究文章已於《傳染病雜誌》（The Journal of Infectious Diseases）發表。

港大微生物學系團隊最新的研究，助解釋輕症患者病毒量甚高的現象。（資料圖片／黃寶瑩攝）

過往研究顯示，人體免疫反應前哨細胞：樹突細胞及巨噬細胞，若遭沙士、MERS病毒感染，病毒可在細胞內複製並傳播。港大微生物學系團隊最新一項研究，觀察兩種細胞感染新型冠狀病毒後的反應。

研究顯示，兩種細胞雖能被新冠病毒感染，但病毒無法在細胞內複製，結果與沙士病毒有異；細胞被感染後所釋出的干擾素、即抵抗病毒入侵的蛋白明顯下降，病人體內的病毒料需更長時間才可清除，亦會令病情惡化。

研究亦發現，巨噬細胞受感染的話，可引發的炎症反應更大，但若樹突細胞受感染則未必會發炎，可以解釋有病人病徵輕微甚至無病徵、但體內病毒量仍甚高的現象。

研究團隊認為，若有病人釋放干擾素的能力被明顯抑制，應盡早處方干擾素藥物治療，改善抗病毒的反應，以獲更佳的臨床效果。研究文章已於《傳染病雜誌》（The Journal of Infectious Diseases）發表。

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