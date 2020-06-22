議員質疑三跑工程使用非法海砂　機管局澄清：所有物料均合法

新型肺炎疫情影響各行業，機管局日前向立法會提交文件，提及機場三跑工程今年2月填料供應受嚴重影響，香港以外部分主要填料供應中斷，至3月方陸續恢復，且部分工人入境須接受強制檢疫，致工程進度滯後6周，但整個三跑系統維持2024年啟用。 立法會經濟發展事務委員會今（22日）召開會議，議會陣線立法會議員朱凱廸指，三跑工程部分填料供應來自台灣，但台灣媒體多次報道有內地運砂船盜取台灣海域的海砂，質疑三跑工程使用非法填料。機管局三跑道項目執行總監潘嘉宏否認事件，稱得悉有相關報道，但不適用於轄下承建商，強調工程取得的物料完全合法，亦會小心檢查海砂來源合法性。

機管局日前向立法會提交文件，交代機場三跑道工程進度，提及因應疫情嚴重影響海砂及填料供應，經控制後工程現時滯後6星期，仍維持2024年落成目標。（資料圖片）

議會陣線朱凱廸引述台灣報道，指機場三跑工程的海砂主要供應來源為福建九洲之星集團，但該集團被指每月固定派船到台灣盜取海砂，且使用迂迴方法取得出口證，質疑機場三跑工程一直使用非法來源海砂，問及機管局會否就事件展開調查並發聲明澄清。

蘇偉文：相關部門會就申報文件進行抽查

運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，相關部門會按既定程序需要就輸入填料申報文件進行抽查，且機管局會根據工程需求遵守法例守則。機管局三跑道項目執行總監潘嘉宏則指，機管局一直小心檢查所有海砂填料來源的合法性，但強調相關報道的指控不適用於現使用三跑道的承辦商，強調所有取得的物料均是合法。

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對於財務安排方面，機管原訂計劃於2019／20年度發行50億港元的零售債券，惟因疫情須延後至2020／21年度發行；且正與本地及國際銀行安排200億港元的5年期銀行貸款，涉100億港元定期貸款及100億港元銀行循環貸款。多名議員質疑經濟環境不佳，貸款成本會上升繼而影響工程出現超支可能性。機管局司庫吳家偉稱，鑑於機管局信貸評級較佳，故利息並無明顯增加，且與銀行商討借貸事宜，其反應良好。加上銀行亦認為現時情況屬短暫、並不會永久持續，否則都不會向他們提供貸款。同時透露，機管局現金流充足，倘談及會否出現財政危機是「言之尚早」，重申中長期的貸款均有足夠資金支付。

而機場建設費會否有所調整，吳家偉表示會密切留意情況，但現階段並無意向增加建設費，仍會按計劃向旅客徵收至2030年。

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邱騰華：迪士尼去年首三季收支有好轉

至於香港迪士尼樂園因疫情影響一度關閉5個月至6月18日重開，多名議員關注迪士尼因疫情影響以及去年社會運動發生，會出現虧蝕猶如「另一個海洋公園」。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，迪士尼去年首三季收支有好轉，而華特迪士尼公司亦有為園方提供備用信貸以應付現金流。但他認為，在全球旅遊仍未恢復，未來一年將會是最艱難的日子，故當局與迪士尼會小心注意開支管理。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁楊善妮補充，面對現時困境會小心控制成本，並會著重吸引本地客流，冀今年購買年票的數量會有所增加。